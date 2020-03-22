تحذير شديد اللهجة للمسيحيين” والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط البلد يرد..!

*كتبت ميادة شكري: ” انتشر مؤخرا على صفحات السوشيال ميديا منشور بعنوان ” تحذير شديد اللهجة “موجة للأخوة المسيحيين، منسوب لنيافة الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط البلد، ويحمل صورته الشخصية ، يحث فيه المسيحيين علي ضرورة النزول للكنائس للقداس والتناول، برغم الظرف الوبائي الذي تمر به البلاد، معللا ذلك بجملة “الشيطان غير الطعم” لمنعكم عن القداس والتناول، بينما نفى نيافته اية صلة له بهذا المنشور، وأنه غير مسئول عن أي كتابات منسوبة إليه إلا ماهو وارد على صفحة كنائس وسط القاهرة، وما يرسله بنفسه على تطبيق أرثوذكسي، وأكمل نيافته : انه قد تم بث الاجتماع الأسبوعي الذي اعقده بالكنيسة المرقسية بالازبكية يوم الاثنين من كل أسبوع الساعة ٧ م ، من مكتبي الخاص ، بدون حضور الشعب، وذلك على قناة مي سات. وكذلك اجتماع اليوم الجمعة، لشباب اعداد الخدمة لكنائس وسط القاهرة، ايضًا تم بثه من مكتبي الخاص، بدون حضور الشباب، وذلك على جروب خاص على الفيس بوك. وتم في بداية الاجتماعين، التنبيه على الناس بملازمة البيوت، وعدم الاختلاط والتجمعات ؛ حرصًا على صحة أنفسنا، والآخرين ايضًا. ونفس التوجه قلته اليوم في عظة القداس بكنيسة الشهيدة دميانة في بولاق وسط القاهرة. وهذه كلها عظات مسجلة ومذاعة على اليوتيوب وغيره من الوسائل.

وعن سؤاله بأن هذا المنشور قد نال بالفعل استحسان بعض رواد السوشيال ميديا، وعلقوا عليه اجابا، بأن كسر الحجر من أجل الكنيسة والتناول واجب مقدس. أجاب نيافته: اننا في الكنيسة نستخدم العقل والإيمان. العقل، في الأمور التي بأيدينا ان نقوم بها، مثل الحرص، وتنفيذ كل التعليمات الوقائية، والعلاجية، التي ينصح بها المتخصصون. والإيمان، في الأمور التي لا نستطيع القيام بها بانفسنا، ولكنها في يد اله الكون.