سر تغير لون مياه النيل ببعض المحافظات !

تعليقاً على الخبر المنشور بجريدة الأهالي الغراء، ومواقع أخرى عن تغير لون مياه نهر النيل ببعض المناطق بمحافظة كفر الشيخ صرح الدكتور عبد الفتاح مطاوع خبير المياه ورئيس قطاع مياه النيل الأسبق بما يلي:.”اتشرف باحاطتكم علماً بما يلي :الموضوع بإختصار شديد أن موجة الأمطار الشديدة السابقة، نزل جزء منها على سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تتجمع بعض المياه و تنزل من خلال أودية شرق النيل إلى المجرى الرئيسى لنهر النيل و هى محملة بحبيبات الرمال و الطمى اثناء سريانها.تترسب الحبيبات الثقيلة أولاً ، أما الحبيبات الدقيقة تظل عالقة لبعض الوقت، و لا خطورة منها على الصحة العامة، لأن هذا كان هو الحال أثناء فيضان نهر النيل قبل إنشاء السد العالي، عندما كانت مياه الفيضان تأتى محملة بالرمال و الطين و الطمى من الهضبة الاثيوبية سنوياً .

مع اطيب تحياتى