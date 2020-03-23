إجازة للعاملين بشركتى غزل المحلة والنصر للغزل والنسيج حتى نهاية مارس الجاري..والسبب كورونا !

قررت وزارة قطاع الأعمال العام، إعطاء العمال بشركتى مصر للغزل والنسيج وشركة النصر للغزل والنسيج، إجازة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة في بيان لها، أنه نظرا لوجود حالتي اشتباه بفيروس كورونا في منطقتين بنطاق المحلة الكبرى، تم التوجيه فورا بمنح العاملين في شركتى مصر والنصر للغزل والنسيج بالمحلة إجازة من اليوم الإثنين وحتى 31 مارس الجاري، مع التزامهم بالعزل الذاتي في منازلهم.