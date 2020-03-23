“التجمع” يشارك فى تطهير المدارس بالفيوم

كتب أحمد جبر ارسلت لجنة التعليم بحزب التجمع بالفيوم خطاب الى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم تطلب فيه المشاركة في تطهير المدارس تحت اشراف مديرية الصحة بالفيوم ونظرا لتاخر رد مديرية التعليم قامت اللجنة بالتعاون مع مجلس امناء المدارس بالتطهير والتعقيم. وكانت البداية تطهير وتعقيم مدرسة النهضة الاعدادية بنات والنهضة المهنية التابعة لادارة شرق الفيوم التعليمية واعلنت اللجنة عن استعدادها بتطهير وتعقيم اي مدرسة تطلب ذلك بالتعاون مع مجلس امناء المدرسة وتتكفل اللجنه بالخامات والادوات والعمالة المدربة دون اي مقابل حتي ولولم يذكر اسم اللجنة او الاشارة لدورها وتحيا مصر محفوظه من كل سوء