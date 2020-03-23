حزب التجمع ينعي اللواء أركان حرب خالد شلتوت:”حزبنا” يقدر كل الجهود التي يقوم رجال القوات المسلحة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد

ينعي حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ببالغ الأسى والحزن اللواء أركان حرب خالد شلتوت والذي وافته المنية مساء أمس الأحد في سبيل أداء الواجب الوطني نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض في البلاد، آملين من الله أن يسكنه فسيح جناته،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

ويؤكد المتحدث الإعلامي لحزب التجمع على أن “الحزب” يقدر كل الجهود التي يقوم رجال القوات المسلحة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، والذين يمثلون يد العون لمواجهة كافة الأزمات،واحلك الظروف،والأحداث،حيث يسطرون بحروف من نور تاريخ مشرف لمواقف عظيمة في التعامل مع تلك الأزمة التي يمر بها العالم أجمع.

ويتقدم “التجمع” بخالص العزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في رحيل أحد أبناء الوطن الأوفياء،مؤكدا على أن “الحزب” يثمن دور الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في مواجهة هذا الفيروس الخطير الذي يهدد العالم ،واثقا في أن شعب مصر العظيم يقف خلف قيادته في مواجهة كافة المخاطر،حتى تمر مصر إلى بر الأمان والإستقرار .