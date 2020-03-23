وزيرا النقل والسياحة والآثار يبحثان سبل تعزيز التعاون و التنسيق لخدمة القطاع السياحي

اجتمع وزير النقل الفريق مهندس، كامل الوزير مع الدكتور خالد العناني وزيرالسياحة و الاثار بحضور رئيس اتحاد الغرف السياحية ورئيس غرفة المنشات الفندقية و رئيس غرفة الشركات السياحية و ذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون و التنسيق لخدمة القطاع السياحي ،حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تدعم قطاع السياحة منها دراسة تشغيل قطارات نوم سياحية بين الأقصر و الغردقة وذلك لربط المدن السياحية ببعضها و ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية و مدن البحر الأحمر بمدن وادي النيل حيث أكد الوزير أن هناك خطة لوزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكه حديد أبو طرطور/ قنا/ سفاجا/ الغردقة لافتاً الى أنه مشروع استراتيجى ويخدم صناعة التعدين ونقل الركاب ويسهم مساهمة ايجابية فى تنمية الوادى الجديد والمحافظات التى يمر بها خط السكة الحديد

كما تم استعراض جهود وزارة النقل في تطوير شبكة الطرق المختلفة وتنفيذ محاور للنيل في صعيد مصر لخدمة المواطنين و المناطق السياحية وكذلك جهود وزارة النقل في رفع الموانيء النيلية و البحرية بما يجعلها تساهم في دعم النشاط السياحي و الاقتصاد القومي ووجه وزير النقل المختصين بالوزارة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لخدمة القطاع السياحي و المساهمة في ظهوره في أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية