أسعار الذهب العالمية تتراجع مع توجه المستثمرين لجمع سيولة نقدية تحت ضغوط كورونا

تراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الاثنين، مع توجه المستثمرين إلى بيع المعدن الأصفر في سبيل جمع سيولة نقدية تحت ضغط مخاوف من استمرار تفشي وباء “كورونا “، الذي بات يهدد الجهود العالمية الرامية إلى دعم الاقتصادات وامتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن المرض المميت.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 1488.35 دولار للاوقية، كما انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.5% ليصل إلى 1491 دولار للاوقية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن ستيفن إينز، كبير المحللين لدى شركة “إكسي” للخدمات المالية إن:” ثمة مخاوف متنامية بشأن توجه بنوك مركزية أيضا إلى بيع احتياطياتها من الذهب من أجل شراء الدولار في ظل مواصلة العملة الأمريكية الارتفاع”.

وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ٣ أعوام وسط مخاوف من شح السيولة النقدية في ظل الأزمة المالية الناجمة عن تفشي كورونا والتي دفعت بالمستثمرين صوب اكتناز العملة الخضراء.

ويواصل الدولار صعوده اللافت أمام سلة العملات الرئيسية منذ جلسات الأسبوع الماضي بدعم قرار الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية لتصل إلى مستوى الصفر الهادف إلى دعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة أضرار كورونا الاقتصادية، بجانب طرح حزمة تيسيير نقدي بقيمة ٧٠٠ مليار دولار .