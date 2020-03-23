البورصة المصرية تربح 24 مليار جنيه في 10 دقائق ومؤشرها يقفز 6.5%

قفزت مؤشرات البورصة المصرية في الدقائق الأولى من تعاملات اليوم بدعم من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ضخ 20 مليار جنيه من خلال #البنك_المركزي المصري لدعم البورصة لتشهد جميع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية ارتفاعات قياسية منذ بدء جلسة التداول.

وحقق رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة البورصة مكاسب نحو 24 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من جلسة التداول ليبلغ مستوى 548 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 6.5% ليبلغ مستوى 01ر 10283 نقطة، كما قفز مؤشر /إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا بنسبة 5ر4% ليبلغ مستوى 41ر1012 نقطة.

وأوقفت ادارة البورصة المصرية التعامل على أسهم 55 ورقة مالية بسبب تسجيلها نسب ارتفاع تجاوزت 5%.