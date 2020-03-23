تغريم قاعة أفراح ومناسبات 10 آلاف جنيه لمخالفة قرار الغلق .. وظهور حالة اشتباه بفيروس كورونا غرب الإسكندرية

كتبت سمر ياقوت

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكثفة على جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية لمنع تدخين الشيشة بالمقاهي، والحد من انتشار فيروس الكورونا، يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس الكورونا، وجاء ذلك بتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ,

حيث شملت الحملة اغلاق 746 مركز تعليمي و206 محل بلاي استيشن و76 صالة رياضية واعدام أكثر من 2000 شيشة وتحرير أكثر من 122 قضية تموينية خلال اليومين السابقين ,

من جانب اخر وردت معلومات لحي المنتزه أول تفيد بان قاعات الافراح والمناسبات غير ملتزمة بقرار الغلق وتقوم بإقامة الافراح والمناسبات قبل ساعات الحظر ,

فتوجه حي المنتزه اول على الفور وقام بتشميع وإغلاق إحدى قاعات الأفراح لعدم الالتزام بقرار الغلق، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ووفقا لتعليمات محمد الشريف محافظ الإسكندرية بغلق قاعات الأفراح وأماكن التجمعات من الساعة 7 مساءً

وقامت إدارة أشغال الطريق والإعلانات ووحدة الإزالة والتدخل السريع، مسئول الغلق بإدارة رخص المحلات، تحت إشراف، حمدي عبد العليم شامة رئيس حي المنتزه أول، بتوقيع غرامة 10 آلاف جنيه وتشميع القاعة بشارع محمد نجيب ,

قامت فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة المصرية اليوم بحجز حالة تم الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكانت الفرقة قد قامت منذ قليل باصطحاب مواطن يقطن بشارع فضة بالعجمي غرب الإسكندرية إلى مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية والتي تم تخصيصها للحجر الصحي

ومن جهة أخرى قامت فرق تابعة لوزارة الصحة بتعقيم منزل المصاب والشارع بأكمله ضمن الإجراءات الاحترازية،

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه سيتم فتح حساب بنكي للتبرع لمبادرة “ادعم عمال اليومية ” إلي جانب تشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وعضوية مسؤولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن المبادرة لها دوران أساسيان أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية,

وقال محافظ الإسكندرية إن هناك عدد كبير من المواطنين البسطاء يعملون بنظام اليومية، في كافة المجالات، والأزمة التي تمر بها دول العالم حاليا ستؤثر بشكل كبير جدا على هؤلاء العمال، قائلا ” لا يمكن ترك عمال اليومية وحدهم ” ، لذا وجب علينا جميعا مسؤولين وتنفيذيين ورجال أعمال ونواب وممثلي المجتمع المدني بالإسكندرية، ومن منطلق واجبنا الوطني لمشاركة الدولة في مواجهة تلك الأزمة، التكاتف لوضع حلول عاجلة وتوفير غطاء آمن لشريحة العاملين باليومية إحدى أكبر الشرائح الموجودة بالمجتمع السكندري ,

كما أشاد المحافظ بالمبادرة التي أطلقها أطباء الإسكندرية “امكث في بيتك واستشرنا”، وكذا مبادرة أعضاء مجلس النواب للمشاركة في تطهير شوارع المدينة، مطالباً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا وعدم التهاون لعدم حدوث أزمة كبيرة مثل بعض الدول الأوروبية التي تهاونت في بداية الأمر ووصلت في نهاية الأمر إلى وفاة الآلاف من مواطنيها، لافتا إلى أن المحافظة بالتعاون مع الجهات الأمنية شنت عدة حملات مشددة خلال الأيام السابقة، وتم إصدار قرار بغلق الأسواق الأسبوعية، علاوة عن تنظيم العمل بالأسواق اليومية خاصة في المناطق البسيطة

واستمع المحافظ إلى اقتراحات المشاركين والتي كان أهمها إعداد قاعدة بيانات من خلال المحافظة والتضامن الاجتماعي لحصر أعداد العمالة اليومية المسجلين بالقوى العاملة وغير المسجلين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا تقسيم الدعم إلى دعم مادي ومعنوي من خلال تبرعات السلع الغذائية، فضلا عن إطلاق حملة توعية شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المقترحات، التي أكد المحافظ أن اللجنة المشكلة ستقوم بتحديد كافة النقاط اللازمة التي ستدعم المبادرة.