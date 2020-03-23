وزير الزراعة يبحث تطوير منظومة منافذ التسويق التابعة للوزارة وتعظيم الاستفادة من مصانع التغذية المدرسية

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل على تطوير منظومة منافذ التسويق التابعة للوزارة والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، والتي يتم من خلالها طرح المنتجات والسلع الغذائية، بحيث يتم توحيد جهود كافة القطاعات والهيئات التي تمتلك منافذ بيع، وتعظيم الاستفادة القصوى منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج، والمهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الزراعات المحمية، والدكتور صبحي محسن المشرف على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية.

وأشار وزير الزراعة الى أن تطوير منظومة المنافذ تستهدف رفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة القصوى منها لتقديم خدمة مميزة وباسعار تنافسية للمواطنين فضلا عن دعم الفلاح والمزارع بعرض منتجاته بهذه المنافذ، لضمان هامش ربح جيد، لافتاً الى انه سيتم ايضاً إعادة النظر في خريطة توزيع هذه المنافذ بحيث يتم فتح منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجاً لها.

وأكد القصير ايضاً ضرورة تطوير منظومة مصانع التغذية المدرسية ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة القصوى منها لتقديم خدمة مميزة وباسعار تنافسية للمواطنين، بحيث يتم انتاج مخبوزات اخرى تتماشى مع طلبات المستهلكين وتساهم فى رفع جزء من العبء الملقى عليهم بالبيع باسعار تنافسية.

وشدد وزير الزراعة على انشاء جهاز تسويق قوى يتولى التسويق الكامل لانتاج المصانع، والتنسيق الكامل فيما بين ادارة المصانع والمنافذ التابعة للوزارة فى عرض انتاج المصانع بتلك المنافذ لزيادة الجدوى الاقتصادية للطرفين.