الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن الترتيب العام للفرق بعد اعتماد نتائج بطولات الموانع والتنس وكمال الاجسام

كشف الاتحاد الرياضي المصري للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن جدول الترتيب العام للفرق المشاركة في الدورة ٤٧ للجامعات المصرية وذلك بعد اعتماد نتائج آخر ٣ بطولات أقيمت في هذه الدورة، حيث جاءت جامعة حلوان في الصدارة برصيد ٧٤ نقطة، بفارق نصف درجة فقط عن جامعة الاسكندرية التي حلت ثانيا، ثم جاءت جامعة القاهرة في المركز الثالث ب ٥٩ نقطة. وكان ترتيب الجامعات المشاركة في بطولة الموانع العسكرية التي أقيمت على ملاعب الكلية الحربية، بمشاركة ٢١ جامعة مصرية، قد اسفر عن تتويج فريق جامعة قناة السويس باللقب برصيد ٢٢ نقطة، في حين جاءت جامعة اسيوط في المركز الثاني ب ٢٠ نقطة، وفريق جامعة الإسكندرية في المركز الثالث برصيد ١٨ نقطة. كما جاء ترتيب الفرق التي شاركت في بطولة كمال الاجسام التي شارك فيها ٢٠ جامعة، فريق جامعة طنطا في المركز الاول برصيد ٢٥ نقطة، بعد منافسة مع فريق جامعة المنوفية الذي حل ثانيا ب١٩ نقطة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق وزارة التعليم العالي الذي جاء في المركز الثالث. أما نتائج بطولة التنس الأرضي التي شارك فيها ١٨ فريقا، فقد أسفر عن تحقيق جامعة القاهرة اللقب برصيد ٢٣ نقطة، وبفارق ٨ نقاط عن فريق الجامعة الامريكية صاحب المركز الثاني، في حين جاء فريق الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في المركز الثالث ب ١٤ نقطة.