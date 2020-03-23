 وزير النقل يوجه بسرعة إنهاء دراسة الكارت الذكي للمواصلات واستمرار اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع قيادات السكة الحديد والشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو لمتابعة عدد من الموضوعات الهامة حيث ناقش الوزير أخر مستجدات الدراسة الخاصة بربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه بالإضافة إلى الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات حيث أكد الوزير على سرعة الانتهاء من هذه الدراسة التي ستشكل خدمة جيدة للركاب في مجال المواصلات في مصر كما أكد الوزير على استمرار اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في السكة الحديد والمترو من حيث استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات وأماكن التجمعات للركاب وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات مع الكشف الدوري علي المتعاملين مع الجمهور بالاجهزة المخصصة للكشف عن الفيروس .