التضامن : تلقى الشكاوى الكترونيا فقط او من خلال الخط الساخن 16528

فى ضوء الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا وحفاظا على صحة وسلامة العاملين بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى ومديريات التضامن الاجتماعى على مستوى المحافظات والمواطنين من أية احتمالات، أو فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط

قررت وزارة التضامن الاجتماعى بشكل مؤقت عدم تلقى أية شكاوي ورقية بالديوان العام أو بإدارات خدمة المواطنين بالمديريات والادارات الاجتماعية التابعة لها ، كما تقرر وقف ايه عمليات للاستعلام والتظلم الشخصى لعملاء برنامج تكافل وكرامة والاقتصار على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عبر رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء(www.shakwa.eg) ، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء كما يتم تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين على الارقام الخاصة بكل مديرية تضامن اجتماعى على مستوى الجمهورية

وأوضحت الوزارة أن هذه الاجراءات المؤقتة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” واهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بالاجراءات دعما فى مواجهة الحد من انتشار الفيرس