“الأهالي” تنشر بالصور ..العتبة والموسكي في “زمن كورونا”

أخلت أجهزة الأمن اليوم الإثنين حوالى 40 ألف بائع متجول من منطقة العتبة والموسكى تنفيذًا لقرار الحكومة بمنع الاختلاط فى الشوارع ومواجهة التكدسات بين المواطنين.وأشارت رئاسة حى الموسكى إلى أنه سيتم استمرار الوضع الحالى حتى تصدر تعليمات جديدة من الحكومة بشأن أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم إلزام جميع المحال التجارية فى نطاق الحى بقرار الإغلاق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

من جانبه تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة منطقتي الموسكى والعتبة عصر اليوم الاثنين بعد رفع الباعة الجائلين منهما.وطالب محافظ القاهرة الباعة والمترددين على المكان بمنع التجمعات الكثيفة حرصا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.وناشد محافظ القاهرة المواطنين وأصحاب المحال الالتزام بمواعيد الغلق في السابعة مساءً حرصًا على الصحة العامة مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة مطالبًا المواطنين بالتزام منازلهم وعدم النزول أثناء فترة الغلق تجنبًا للتجمعات حرصًا على صحتهم.وأكد محافظ القاهرة أن الدولة لن تسمح بأب تراخى أو استثناءات عندما يتعلق الأمر بصحة وحياة مواطنيها، مشيرًا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى انتهاء الأزمة.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الأيام الماضية نشروا صورا لميدان العتبة يشكون من زحامه المستمر بالرغم من تحذيرات الدولة للمواطنين بعدم الخروج من المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا.