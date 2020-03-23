لمواجهة كورونا ..فريق عمل من شركة مياه الشرب بالأسكندرية لتطهير مبنى ديوان عام المحافظة يوميا

وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة محمد الشريف محافظ الإسكندرية لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيرس كرونا المستجد ونظرا للدور الفعال التى تقوم به شركة مياه الشرب بالإسكندرية فى خدمة المجتمع المدنى السكندرى فقد قام المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بإصدار تعليماته لفريق التطهير بالشركة بتطهير وتعقييم مبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية وتوفير المعدات الخاصة بذلك وتدريب فريق تطهير يكون خاص بديوان عام المحافظة للقيام بعملية التطهير يوميا بأنفسهم.

وفرت شركة الإسكندرية مجموعة من أدوات التطهير الشخصى كبخاخات الكحول الإيثيلى والجل المطهروجموعة من البوسترات والفلايز الإرشادى للوقاية من فيرس كرونا المستجد .قدم المحافظ محمد الشريف الشكر للمهندس أحمد جابر على مجهوداته فى خدمة المجتمع السكندرى.