محافـظة المنوفية تعلن عن موقع إلكترونى لتسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

أعلن اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أن وزارة القوى العاملة قد خصصت موقع إلكترونى لمن يرغب فى تسجيل بياناته من العمالة الغير منتظمة والغير مسجلة بقواعد بيانات مديرية القوى العاملة بالمنوفية وسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة القوى العاملة ( http://www.manpower.gov.eg)، موضحاً بأنه تم تخصيص رقم 01212201303 لإستقبال إستفسارات العمالة الغير منتظمة على الواتس أب.

هذا وقد ناشد محافظ المنوفية المواطنين من العمالة الغير منتظمة من أبناء المحافظة بسرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظاً على مصلحتهم ، مؤكداً عدم الإنسياق وراء الشائعات والوقوف صفاً واحداً للعبور بالوطن من هذه الأزمة.