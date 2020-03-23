المجمع الملي للكنيسة المصرية يشيد بقرارات البابا تواضروس بوقف القداسات

أصدر المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس، بيانًا أكد فيه متابعته بتقدير عميق وتقدير شديد القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة والحكومة من أجل مواجهة هذا الوباء الخطير الذى يجتاح مصر والعالم كله. وما فى هذه القرارات من حكمة ورؤية ووعى بمصالح البلاد والعباد على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وقال البيان إنه في هذا السياق فإن المجلس الملى للأقباط يثمن ويبارك بشدة قرار المجمع المقدس للكنيسة المصرية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بتعليق القداسات وكافة الأنشطة الكنسية الروحية والاجتماعية والرياضية فى أرجاء الوطن، وهو ما يساهم فى تحقيق الأهداف اﻹحترازيه التى تتخذها الدوله حفاظًا على صحة وسلامة الوطن ونتوجه بالدعاء الى الله لنكون جميعا على قلب رجل واحد. واختتم البيان؛ حفظ الله مصرنا الحبيبة، بشعبها الصامد وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة.