اذاعة الشرق الأوسط تحتفل بذكري وفاة العندليب

كتبت رضا النصيرى اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية خطة شبكة إذاعة الشرق الأوسط للاحتفال بذكري وفاة العندليب الاسمر عبد الحليم حافز والتي توافق يوم الاثنين 30مارس 2020 ويقول مدحت فهمي رئيس شبكة إذاعة الشرق الأوسط وتتضمن البرامج والفقرات التالية : بريك فترة مفتوحة تتضمن مجموعة من اجمل اغاني عبد الحليم القصيرة والسريعة وايضا اغاني الافلام اهل المغني فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم والمستمعين لاختيار اجمل اغاني عبد الحليم حافظ وتاثير هذه الاغاني عليهم في كل فترات ومراحل حياتهم وارتباطها بذكرياتهمم مثل لقاءات مع النفنان عاني مهني والمللحن هاني شنودة والكاتب الصحفي جمال زايدة . لوانت انا فترة مفتوحة تتضمن اختيار المستمعين لشخصية من شخصيات حليم في افلامة او اختيار ضخصية نجمه من نجمات افلام حليم ستايلست استضافة احد خبراء الموضة للحديث عن موضة الستينات والسبعينات التي عاشها حليم ونجومة ونجماته وايضا الناس من ملابس وتصفيف شعر واختلافها عن الموضة حاليا لوكيشن فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النجوم والشخصيات للحديث عن ذكرياتهم مع عبد الحليم مثل الكاتب الصحفي مفيد فوزي وذكرياته عن عبد الحليم والصداقة التي جمعت بينهما والفنانه لبني عبد العزيز وذكرياتهم مع العندليب والمخرج احمد يحيي وطفولته مع عبد الحليم وايضا عبد الحليم ورومانسيتها وحوار مع الناقد الفني احمد سعد الدين عنها وعن نجمات هذه الافلام سحلب ودومينو تتضمن الفترة اختيار موضوع فيلم الوسادة الخالية لمناقشته مع المستمعين وهو الحب الأول مابين مؤيد ومعارض وكل يدافع عن وجهه نظرة . فكها شوية فترة مفتوحة تتضمن استضافة احد المطربية الشباب للغناء علي الهواء مع المستمعين اجمل اغاني عبد الحليم وحوار حول حلمة في الغناء واقرب اغنيات العندليب الي قلبة وماذا تعلم من فنه وسماعه لاغنياته بتفكر في ايه فترة مفتوحة تتضمن مسابقة مع المستمعين عن افلام عبد الحليم السينمائية من خلال بعض الاسئلة الخفيفة والطريفة بالاضافة الي لقاءات فنية عنها معالناقد الفني مجدي الطيبب والكاتب عاطف بشاي . اخر سلطنة يتضمن تقديم سهرة مع حليم تقديم امال العمدة