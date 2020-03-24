الحكومة تعلن عن عقوبات رادعة لمن يخالف قرار حظر التجوال

أعلن الدكتور “مصطفى مدبولى” رئيس محلس الوزراء أن الرئيس السيسي وجّه الحكومة باتخاذ إجراءات هدفها الحقيقي هي حماية مواطنينا, وهذه الإجراءات كان ضمن التخضيرات التي تم وضعها وفقا للسيناريوهات, وتوقيت إعلان تلك القرارات, وقال فىً مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء ان الحكومه قامت بحساب كل التداعيات الخاصه بكل قرار وحتى لا يتم الاضرار بأي فئات من الشعب في قوت عيشها . ‎

واعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن من سيخالف القرارات التى اتخذتها الحكومة سيتم تطبيق العقوبات عليه المقررة بقانون الطوارئ والتي تبدأ من غرامات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه, وتنتهي بالحبس ‎وقال رئيس الوزراء أن أصدر توجيهات بالفغل لوزارة الداخلية لاتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة ضد من يخالف أي من هذه الإجراءات وقال رئيس الوزراء أن من يخالف تلك الإجراءات لا يضر نفسه فقط لكن يضر نفسه وأسرته والبلد أجمع . ‎وأعلن رئيس الوزراء عن مجموعه القرارات التى تطبق اعتبارا من صباح الغد لمدة اسبوعين واغلن حظر التحوال من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا, مع ايقاف كافة وسائل للنقل العام والخاص.

كما تقرر غلق جميع كافة المخال التجارية والخدمية والمولات من الخامسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي والغلق الكامل الجمعة والسبت طوال مده الأسبوعين و‎قال الدكتور “مدبولي” أن خطة مواجهة كورونا بدات منذ اسابيع وتم اتخاذ خطوات استباقية قي كل مرخلة منذ الاعلان عن بدء ظهور الفيروس . ‎وقال ان حرص الحكومة دوما كان على اتخاذ كافة الخطوات الاستباقية وفقا لكل مرخلة ، وخطة الحكومة كانت تنقسم الى ثلاث مراحل الاولى فيما يتعلق بمعدلات الاصابه والثانيه اذا تجاوزت الإصابات معدل المائه حالة . ‎

ثم بعدها جاءت القرارات الخاصة بتعطيل المدارس وغيرها والحكومة كانت تتخذ كل خطوة وتضع في اغتبارها اعتبارات كثيرة جدااا لكن الحكومة تضع في أولوياتها صحة المواطنين و اهالينا . لكن كما قال رئيس الوزراء مع الوصول لاقل من 400 حالة فإن الحكومة وجدت ان تتخذ إجراءات أخرى . ‎وناشد مدبولي الأسر المصرية لمساعدة الحكومة ومساعدة انفسهم لعدم الوصول لإجراءات أكثر صرامة . ‎وقال أن المرحلة الثالثة التي لا نتمنى الوصول اليها هي تعدي رقم الألف حالة والتي وصلت اليها دول أخرى.

يشار هنا ان أهم ما جاء في بيان مجلس الوزراء ما يلي :

1-وقف جميع وسائل النقل الجماعى العام والخاص والحكومى من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا

2-استمرار تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات لمدة 15يوم أخري

3-تعليق كافة الخدمات بالشهر العقاري ومصلحة الأحوال المدنية وإدارة المرور واستخراج جوازات السفر وتصاريح العمل

4- فرص حظر التجوال من الساعة الخامسة حتى الساعة السادسة صباحا

5-اغلاق كافة المقاهى والمحلات والنوادى ومراكز الشباب والنوادى العامة وقاعات الأفراح والاحتفالات

6-تطبيق عقوبات قانون الطوارئ في كل من يخترق هذه الإجراءات وتكليف وزارة الداخلية بالتعامل بصرامة وشدة مع من يخترق هذه الإجراءات

7-استمرار الإجازات الاستثنائية لجميع العاملين والعاملات بالدولة

نشكر مجلس الوزراء علي حرصه الشديد ونناشد المواطنين اتباع التعليمات وعد اختراق الاجراءات