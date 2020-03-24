القوي العاملة: تسليم المديريات التابعة وسائل التطهير والتعقيم والكمامات والقفازات الطبية

قامت وزارة القوى العاملة بتسليم مديريات القوي العاملة التابعة لها بجميع المحافظات وسائل التطهير والتعقيم اللازمة لكل مديرية، وتتمثل في : جهاز التطهير، والكمامات الطبية المطابقة للمواصفات العالمية, والقفازات الطبية , وزي التطهير، و 200 كيلو جرام من الكلور لكل مديرية لاستخدامها من قبل القائمين بالتطهير والتعقيم .

يأتي ذلك في اطار توجيه وزير القوي العاملة محمد سعفان، بضرورة التزام الوزارة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد – 19)، وذلك باتخاذ الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة على مدار الساعة يوميا .

وقامت إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات بالإشراف على تعقيم وتطهير المصانع الواقعة في نطاق كل محافظة ، وكذا الإشراف على تعليق اللوحات الإرشادية والتي تعمل على توعية العمال بالطرق المختلفة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، فضلا عن أساليب انتقال الفيروس من الإنسان المصاب إلى الشخص السليم سواء عن طريق اللمس أو السعال أو العطس.