عمال النقل البرى بالاسكندرية :يطالبون النقابة باعانة بطالة والنقابة ترد .لسنا جهة اختصاص

كتب احمد سلامة

طالب المئات من سائقى سيارات النقل ومعاونيهم “التباعين ” النقابة العامة للنقل البرى بصرف اعانة بطالة للعاطلين منهم عن العمل بعد ان توقفت معطم اعمال النقل من والى محافظة الاسكندرية . ويقول “محمد حسن ” من العاملين فى احد مكاتب النقل ان معظم السائقين والعمال لايجدون عملا منذ ظهور مرض الكورونا وتأثر حركة النقل فى الميناء وبين المحافظات بشكل كامل .واوشك بعضهم على التسول “على حد قوله “وأضاف انهم طالبوا النقابة بدعمهم وصرف اعانة بطالة للمستحقين الا ان النقابة ترفض.

من جهته صرح حسين نجيب رئيس النقابة العامة للنقل البرى أن لائحة النقابة لاتنضمن صرف اى اعانات فى حالة الطوارئ من صندوق الزمالة الا فى حالات الوفاة أو العجز وأضاف نجيب ان النقابة تقوم بتوريد حصة المشتركين الى وزارة القوى العاملة والتى تملك وحدها التصرف فى تلك الحصة وأكد محمد جمال داوود عضو النقابة العامة للنقل البرى انهم ملتزمون بلوائح محددة وأن معاناة اعضاء النقابة تسرى على جميع الفئات المضارة بفعل وباء الكورونا وتتولى وزارة التضامن تلك المسئولية