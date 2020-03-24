تحرير 301 محضر تموينى وضبط كميات من المواد الطبية مجهول المصدر بالمنوفية

كتب عادل شحتينو

كشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظو أنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة اليوم الثلاثاء ، أسفرت عن تحرير 40 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و 261 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الاسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي .

وأضاف الجمال بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير محضر جنح الشهداء ضد صاحب مخبز لتجميعه 12شيكارة دقيق وتعديه على الحملة، كما تم تحرير محضر جنح الشهداء والتحفظ على 3برميل مادة خام تاكسون و2كرتونه زيت معطر خام و1 برميل جلسرين طبى و 300 كرتونة معطر مجهول المصدر .

فيما تم تحرير 5 محاضر ضد أصحاب محلات بقالة بمركزى ( منوف، وأشمون ) وتم التحفظ على 3600 عبوة زيت مجهولة ،و طن 375 كجم أرز ،و10 طن سكر سائب ، و 1طن مكرونة مجهولة المصدر

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار شن الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب