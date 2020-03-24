محافظ أسيوط :يوجه وكيل وزارة الصحة لسد احتياجات المستلزمات الطبية والتنسيق بين مستشفيات الصحة والجامعية والتأمين الصحي

كتب: سويفى رشدى

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لتوفير كافة مستلزمات واحتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بنطاقة المحافظة من مهمات طبية وأدوات تعقيم ووقاية وذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

جاء ذلك على خلفية جولة المحافظ التفقدية لبعض المستشفيات بنطاق المحافظة للاطمئنان على سير العمل ومعرفة الاحتياجات والامكانات المتاحة بأقسام الطوارىء والاستقبال والعنايات المختلفة تحسبًا لأية تداعيات لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ على جاهزية جميع مستشفيات المحافظة وأقسام الاستقبال والطوارئ وأقسام العزل لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم مشيرًا إلى التنسيق الذى تم بين جميع مستشفيات المحافظة الجامعية ومستشفيات الصحة والتأمين الصحي لتحقيق التكامل فيما بينهم وسد الاحتياجات وتوفير الإمكانات المتاحة فضلًا عن تكثيف الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتعامل مع أية حالات.

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

وحث المحافظ ؛ المواطنين على الإلتزام بالمنازل وعدم النزول والبقاء في المنازل قدر الإمكان إلا للضرورة ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن أسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظاً على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن او رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.