السيسى: رهانى دائماً على وعى الشعب المصرى

صرح الرئيس ” عبد الفتاح السيسى” عقب اجتماع الحكومة اليوم, “لقد اقرت الحكومة اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار ڤيروس “كورونا”، وهي إجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الڤيروس وتقليل نسب الاصابة به, لذا فإننى أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الاجراءات”.

“كما اؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدي وتواجه أى محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون, إن رهاني دائما على وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات, في مختلف الأوقات الصعبة حفظ الله مصر وشعبها”.