محمود دوير يكتب:نصف الكبايه المليان ..فوائد أزمة “كورونا “

نصف الكبايه المليان ….. فوائد أزمة “كورونا “

*بقلم محمود دوير

وبين صرخات القلق التى تجتاح العالم نتيجة الانتشار المخيف لفيروس “كورونا ” وما ترتب عليه من أوضاع اقتصادية وسياسية شديدة السوء والتعقيد فإن بعضا من المكاسب – ربما – هى محاولة للبحث عن ضوء فى عتمة التوتر لكنها مكاسب حقيقية للمصريين والمؤكد أن تلك المكاسب كنا فى أمس الحاجة إليها.

ففى الوقت الذى اشنغل المتربصون بمصر وبمشروع الدولة المصرية منذ 30 يوينو بإطلاق منصاتهم الاعلامية فى محاولات مستميتة ومتواصلة لزرع الفرقة بين الشعب المصرى ومؤسسات الدولة وفى الوقت الذى ذهب البعض سواء فى الداخل – للاسف – أو فى الخارج لفتح أبواب الشيطان لينفذ برحابة فى ثنايا الوطن وعلى حدوده وفى علاقة المصريين بدولتهم وهنا أتحدث عن الدولة والتى لها تعريف محدد وواضح ومعلوم لكل المهتمين بالشأن العام.

حاولت تلك الجهات والأشخاص التابعون لها سواء تنظيميا أو فكريا أو هؤلاء الذين تلاقت مصالحهم وأغراضهم مع مشروع معاد للدولة المصرية وانحيازاتها الداخلية والخارجية.

جاءت الأزمة التى نمر بها ويمر بها العالم لتعيد الثقة بين اجهزة الدولة وبين الشعب تلك الثقة التى صنعتها الشفافية والادارة العلمية والحرص على حياة المواطن – أى مواطن دونما تمييز أو فرقة –

وجدنا الدولة أكثر استنارة للاسف من المواطن وأكثر إحساسا بالمسؤلية ووجدنا انفسنا مجددا أمام تحدى العلم والأخذ بالاسباب فى مقابل ثقافة الخرافة والتواكل والإستهانة بالمخاطر المحدقة صنعت الأزمة ثقة كنا نسعى إليها ورباط كنا دائما نحاول أن نوثقه

فتحت آفاقا لعلاقة مغايرة ومختلفة بين الحاكم والمحكوم أساسها أننا جميعا فى قارب واحد هو قارب الوطن وأن قيمة الإنسان هى الأسمى والأهم بينما سعى خصوم الوطن وخصوم الإنسانية لإستغلال كارثة يمر بها العالم لتصفية حسابات سياسية مع شعب بأكمله .. ونظام حكم كان واضحا ووطنيا وانسانيا فى أزمة حادة وعنيفة.

ربما يكون مكسب إعادة الثقة هو الأهم فى تلك اللحظة الحرجة والتى يمكن أن نستثمرها ونبنى عليها.

وقد راهن حزب التجمع مبكرا على وطنية السلطة رغم تسجيل اختلافه واعتراضه على عدد من خطواتها خاصة فيما يتعلق بالملف الإقتصادى والإجتماعى ومساحة الحريات العامة وخاصة حرية الراى والتعبير ورغم تسجيل ذلك وغيره من المواقف إلا أن اليقين لدينا كانت وطنية نظام الحكم.

قد نتوقف أيضا عند بعض المكاسب التى كشفت عنها أزمة كورونا مؤخرا وربما من بينها هو استعادة الثقة فى الطبيب المصرى والممرضة المصرية خاصة داخل المؤسسات الصحية الحكومية تلك الثقة التى اهتزت كثيرا وأظن أنها فرصة عظيمة لاعادة النظر فى حقوق قطاع الصحة الحكومى ومزيد من الإهتمام بالمؤسسات الطبية العامة فهى السند الحقيقى فى الأزمات والمحن دون غيرها.

سوف يتغير العالم نعم ….. وسوف تتبدل موازين القوى والمؤكد أننا أعدنا إكتشاف أنفسنا وأدركنا معدن المصريين الثمين والأيام القادمة سكتشف عن المزيد.

نحتاج أن نفكر فيما بعد الأزمة التى ستمر بتماسكنا وتمسكنا بوحدتنا والتعامل بشكل علمى مع ما نواجه من تحديات.

ربما يكون إغلاق مراكز الدروس الخصوصية للأبد ونستغل الفرصة كى لا تعود وندعم مشروع وزارة التربية والتعليم فى ذلك حتى لو ارهقتنا خطواته فى البداية فقد يكون الرابح الاكبر هو مستقبل أبنائنا وأحفادنا.

أحد المكاسب أننا أدركنا قيمة التفكير فى الآخر فقد شوهت سياسيات الإنفتاح الإقتصادى ثم أدوات العولمة مفهوم العمل الجماعى والتفكير فى اللآخرين وحولتنا إلى كائنات أحادية الإهتمامات وذاتية إلى حد العزلة وصنعت أجيالا تحمل مشاعر سلبية تجاه أى هم عام أو قضية تتخطى حدود الذات.

تلك الأزمة قادرة على إستعادة روحنا الجماعية ففى الوقت الذى ننشغل فيه بحماية انفسنا وأسرتنا صار الإنشغال بأمان من حولنا ضرورة لكى ننجو بأنفسنا وتحول الإنشغال بغيرنا واجب وليس عطفا أو منة.

قد نستطيع أن نستفيد من تلك الحالة التى منحتها الأزمة وأن نطورها فى إستعادة روحنا التى قتلتها الفردية والأنوية – هذا ما يجب أن نسعى إليه بقوة.