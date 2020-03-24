إقبال بركة تكتب: خواطر الحرب والسلام

شكشكة

خواطر الحرب والسلام

إقبال بركة

أصبحت متابعة اخبار العالم مصدرا للقلق والكدر بعد ان تحول العالم الي حلبة مصارعة بين القوى العظمى وبين الدول الصغرى علي حد سواء. أصبحت اغلب الدول فى حالة صراع لا ينتهى واشتباكات غير مبررة او مفهومة، مثل تلك التى بين تركيا وسوريا وبين ايران وليبيا، ومنذ نهاية القرن الماضي والخلافات بين الدول العربية بعضها وبعض وبينها وبين القوى العظمى لا تنتهي بل تتصاعد وتتشابك وتتعقد حتى وصلت الي التهديد بحرب عالمية ثالثة، وبالطبع إذا تحقق هذا التهديد فسوف تكون نهاية للعالم المتحضر وكل ما حققته البشرية من تقدم علمي وتقنى وثقافي.. الخ. اصبحت متابعة اخبار الدنيا التى ادمنتها منذ الصغر امرا باعثا علي الخوف بل الرعب والهلع. فماذا يحدث لو تهور حاكم كوريا الشمالية ونفذ تهديداته لكوريا الجنوبية?! وماهي الاهوال التى سيلاقيها الجميع من تنفيذ حاكم الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة لتهديداته بردع كوريا الجنوبية، وكلاهما يملك سلاحا نوويا كما حدث في الاسابيع الماضية?!. ومن يضمن الا تنتهز الدول المعادية للعرب وللمسلمين ان تنتهز الفرصة وتحقق احلامها بالقضاء علي دولها التى تتهاوي تحت ضربات سابقة وتتمزق بين حكوماتها العاجزة تماما عن انقاذ شعوبها. مجرد التفكير في هذه الاحتمالات يثير الهلع في نفوس المتابعين بانتظام للاخبار سواء علي صفحات الصحف او في المواقع الالكترونية. ولايزال الخلاف بينهم محتدما حول المتسبب لتلك الفوضي العارمة التى تشبه ما عاناه العالم قبيل الحربين العالميتين السابقتين. السؤال الذى يؤرق المهتمين في مصر بالشأن العالمي هل يمكن لبلدنا الحبيب ان تواصل السباحة الآمنة في محيط يموج بالمخاطر التى تتلامس مع حدودنا شرقا وغربا وجنوبا?!! مع تطمينات الرئيس المستمرة وسياساته الحكيمة والهدوء الحذر الذى تمر به مصر اليوم، هل يمكن القفز فوق مؤامرات الإخوان ومؤيديهم في الخارج والداخل والعبور بسلام الي بر أمان دائم?! هذا ما نحلم به ونضع كل ثقتنا في يد رئيس ارسلته العناية الإلهية ليقود سفينة مصر بعد ان اوشكت علي الغرق في مستنقع الخيانة من حفنة من ابنائها وقلة من ابناء عمومتها ?! أثق كثيرا في القيادة الرصينة للرئيس السيسى وعزوفه عن التهليل والتطبيل وارتداء وشاح البطولة والزعامة رغم كل ما يعترضه من صعوبات غير مسبوقة ومؤامرات سرية وعلنية. ورغم ذلك لا استطيع التغلب على شعورى الدائم بالقلق.