أمل جمال تكتب:مجموعة يوريميا القصصية

مجموعة يوريميا القصصية

بقلم: أمل جمال

ما لفت نظري في بادئ الأمر في مجموعة القاص والروائي السعودي عبد الله الوصالي، “يوريميا” هو عنوانها الغامض، لكن حال تصفحي المجموعة تعددت الأشياء التي لفتت نظري تفاصيلها مرورا بالإهداء ثم النصوص، وانتهاء بنص المدون على خلفية الكتاب.

عبد الله الوصالي، قاص وروائي سعودي وله ثلاث روايات وثلاث مجموعات قصصية. عدد يعتبره البعض قليلا مقارنة بإنتاج القاصين والروائيين العرب الغزير، ونطرا لوجوده في المشهد الثقافي المحلي والعربي منذ مدة ليست بالقصيرة.! صدرت مجموعته الأخيرة، موضوع المقالة، عن دار المركز الثقافي العربي بالتعاون مع نادي الرياض الأدبي بالمملكة العربية السعودية.

صدّر الوصالي مجموعته بالإهداء الآتي:

” إلى الذين أحبهم، ويخجلون مما أفعل” جملة رغم اقتصادها محيرة ومثيرة للأسئلة فمن الذين يحبهم المؤلف؟ أولئك الذين يخجلون مما يصنع؟ وما علاقتهم به؟ وما الذي في صنعه يبعث فيهم الخجل، ولماذا؟.

«الوصالي» الذي يتركك لحيرة الإهداء لا يفعل معك ذلك في حيرة العنوان “يوريميا” وغموضه فيفرد بعض الصفحات لحكاية العنوان ذات البعد المعرفي الإكلينيكي لتدخل مرحلة أخري من الدهشة والمتعة، فالعنوان معرّب من اللغة الإنجليزية؛ وهي حالة مرضية تصيب مرضى الفشل الكلوي وتسبب لهم الهلوسة وظفها الكاتب باقتدار عبر أحد أبطاله في إحدى قصص المجموعة التي حملت نفس الاسم. مبيننا في حكاية العنوان أن إحدى المحررات الأجنبيات التي اختارت القصة ضمن أنثلوجيا كانت تحررها قد حدثت لقريبها الحالة الصحية نفسها!.

قراءة مجموعة نصوص يوريميا، لا تمنحك الإحساس بوحدة مناخ نصوصها العشرين. هي أي النصوص تعزز ثقتك في قدرة كاتبها الفنية في التقلب بين تقنيات القص المتنوعة إلا أنها تنقلك إلى أجواء متفرقة ومتنوعة يصعب على القارئ صنع إطار روحي موحد بينها. فإذا غلب على بعضها القيمة الاجتماعية مثل قصص “استقلال” و”شوفة السنّة” و”حاجة ملحة” إلا أنك ستنتقل إلى رمزية قصة “استعصاء العصب” وإذا أدهشك تكثيف قصة “الوصية” اللغوي فطول سرد قصة “الفتى مطر جالب الخبز” وتعدد رواتها سيحتويك بالقرب من نهاية الكتاب.

قد يكون السبب ما أشار له الكاتب نقسه في مقابلة في صحيفة الشرق الأوسط، من أن السرد الروائي بات يسرقه من أجواء القصة القصيرة، وذلك ربما يفسر تفاوت نصوص المجموعة في الطول والمناخات التي ترسمها.

يتنوع المنظور السردي، في المجموعة تقريبا بالتساوي بين ضمير المتكلم وبين ضمير الغائب. حيث يبرز راوي ضمير المتكلم في عشر قصص؛ خلوّد، استعصاء العصب، الآخرون، بسطة، حاجة ملحة، استقلال، شيء يبقى، بيادق على رقعة مشمسة، الفتى مطر جالب الخبز، امتزاج.

وضمير الغائب في تسع قصص هي؛ هوية، وصية، من يرج سطح الماء، فراخ الكآبة، المعادلة، الرهان، يوريميا، موكب الزعيم، شوفة السنّة.

وتنفرد قصة “متأخرة قليلا ربما” باستفرادها بضمير المخاطب. تبدو هذه القصة عبر اقتران صيغة ضمير المخاطب فيها بـ(سين) المستقبل القريب وكأنها تتحدث عن نبوئة تحمل وعدا بعلاقة حميمية منتظرة. تبدو لغة المتحدث حاملة نبرة الواثق من حدوث الأمر، نرى من خلال نعومة اللغة السردية تفاصيل دقيقة عن آثار تجربة حميمة مستقبلية متخيلة، وحين تشتد بنا الحيرة على امتداد النص عن من يكون هذا الراوي نكتشفه في نهاية الحكاية يرقد بسلام!.

لا يترك الكتاب فراغا إلا ويبث فيه ما تبعث على التأمل. فالغلاف الخلفي يحتوي نصا نثري يقترب كثيرا من قصيدة النثر لكنه يمثل بنفس الدرجة مشهدا دراميا أو قصة قصير مكثفة. النص ليس جزءا من نصوص المجموعة أو اقتباس من احدها كما قد يظن القارئ، بل هو نص قائم بذاته، منفصل عن أي سرد آخر في المجموعة، إلا ربما فيما يطرحه من دلالة تشترك وبعض قصص المجموعة في الإشارة إلى قضية المرأة و القيود المفروضة عليها في المجتمعات المحافظة.