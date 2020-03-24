فريدة النقاش:فلسطين .. ثنائية القومية

قضية للمناقشة

فلسطين .. ثنائية القومية

*بقلم فريدة النقاش

في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقعها مثقفون وسياسيون يهود طالبوه فيها بالتوقف عن أي شكل من أشكال التحريض العنصري ضد المواطنين العرب وممثليهم في البرلمان .

وأشاد الموقعون الذي تجاوز عددهم الستمائة بالدور الإيجابي الذي تقوم به الطواقم الطبية العربية في مواجهة فيروس “كورونا” وتزامن نشر هذه الرسالة مع حلول اليوم العالمي لمكافحة التمييز العنصري الذي يحل في الواحد والعشرين من مارس.

ونستطيع أن ندرج هذا الموقف الذي عبرت عنه رسالة المثقفين الإسرائيليين فيما يمكن أن نسميه عملية الإحياء البطيئة لما كان قد طرحه الزعيم الفلسطيني الراحل “ياسر عرفات” حين نادى بالدولة ثنائية القومية في فلسطين، دولة تتساوى فيها حقوق المواطنة للجميع كحل عادل للقضية الفلسطينية، وأفق للتفاعل والتعايش السلمي .

وكانت هذه الدعوى ـ وماتزال ـ تزعج اليمين العنصري الذي سيطر على المشهد الإسرائيلي، الذى استقوى مؤخرا بصعود العنصرية البيضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم دعم ” ترمب ” للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين، وهو المشروع الذي تربى منذ البداية في أحضان القوى الاستعمارية، مع الإحياء المنظم لخرافات توراتية حول “الأمة اليهودية” ونشأت الفكرة الصهيونية التي أدانتها وثائق وقرارات الأمم المتحدة في القرن التاسع عشر مقدمة لاحتلال فلسطين .

ومبكرا جداً كان الفكر الاشتراكي قد تعامل مع الصهيونية كفكرة رجعية في جوهرها، وقال ” لينين ” ليس هناك وجود لأمة يهودية هناك فحسب طائفة، وتبلورت في إطار التوجه الأممي الاشتراكي ـ أيضاً مبكراً جدا ـ أفكار التعايش والمواطنة للجميع والتي تتأسس على العدالة الاجتماعية والتحرر الانساني الشامل، أي نفي الاحتلال والاستغلال والتمييز .

وأدى انهيار الاتحاد السوفيتي ومنظومة البلدان الاشتراكية إلى تراجع مجموعة القيم الإيجابية التي كانت الاشتراكية قد غرستها في الضمير الإنساني عبر الصراع الممتد والانتصارات التي حققتها والهزائم التي لحقت بها إلى أن كانت الهزيمة الكبرى والأخيرة التي أدت لانهيار التجربة برمتها .

وكانت الهزيمة الفلسطينية الكبرى التي أسفرت عن ضياع فلسطين عام 1948 قد أدت ـ في ظل ملابسات كثيرة ـ إلى بقاء قطاع من شعب فلسطين متشبثاً بأرضه وتاريخه وذكرياته رغم المذابح والحصار والملاحقة والوحشية التي مارسها الصهاينة حتى يترك الفلسطينيون وطنهم، وهؤلاء هم من نطلق عليهم عرب إسرائيل، وهؤلاء أيضا هم من أنتج قادتهم ومفكروهم وشعراؤهم بعض أهم أفكار الدولة المستقبلية ثنائية القومية، بعد أن مارسوا هم أنفسهم تجربة العيش المشترك مدافعين في الوقت ذاته عن حقوقهم الوطنية وانتمائهم العربي .

وكتب ” محمود درويش ” في هذا السياق بعض أجمل وأقوى قصائده في “ريتا .. والبندقية” يقول “درويش ” ” بين ريتا وعيوني بندقية ” والذي يعرف ريتا .. ينحني / ويصلي، لإله في العيون العسلية، ثم : أه .. ريتا .. بيننا مليون عصفور وصورة / ومواعيد كثيرة، أطلقت ناراً عليها .. بندقية ” .

ورغم أن الإيديولوجية الصهيونية العنصرية متغلغلة في الوجدان كما هي في السياسية الإسرائيلية فقد انتجت تجربة العيش المشترك جنباً إلى جنب الكفاح الفلسطيني الممتد على مدى السبعين عاما ـ انتجت روابط واقعية ولدت مع الزمن أفكاراً ورؤى لعبت القوى التقدمية عربية وإسرائيلية أدواراً مهمة في بلورتها وترويجها والدفاع عنها ضد الهجوم اليميني العنصري الشعبوي الذي يكتسح العالم، ويتجذر في إسرائيل ويكتسب مفهوم الدولة ثنائية القومية في فلسطين أنصاراً، وإن ببطء، وتتبلور بعض أفكار ومواقف تقترب بدرجة أو أخرى من هذا المفهوم، فحين أعلنت فتاة يهودية إسلامها وتزوجت من شاب فلسطيني مسلم، وانطلقت احتجاجات اليمين العنصري منددة بالفتاة عبر الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلن، عن استيائه من موقف هؤلاء العنصري، وقال ” إنهم كالقوارض التي تنخر أسفل أسس اسرائيل الديمقراطية المشتركة ” ويحمل هذا التعبير المقتضب أفقا للتعايش .

وأخذ الأدب العبري الذي يكتبه إسرائيليون خبروا تجربة العيش المشترك يعبر في بعض تجلياته عن هذا التوجه الإنساني العميق وهو يعلي من شأن المواطنة والعيش المشترك، وتتراجع صور شيطنة الفلسطينيين بالتدريج في الإنتاج الفني والأدبي .

بقى أن المفكرين والمثقفين العرب مدعوون الآن للإنتباه لهذا النبض الجديد، والإنصات له بهدف مساعدة السياسيين في تطوير مبادرة السلام العربية، أو إنتاج مبادرة جديدة تتضمن هذه الفكرة، أي فلسطين كدولة ثنائية القومية تتغذى على الرؤى والأفكار التي ينتجها مثقفو الدولتين فلسطين واسرائيل وكان الدكتور ” مراد وهبة” قد طرح على مدى العقد المنصرم أفكاراً بوسعنا أن نناقشها بجدية في هذا السياق .

ويبرز هنا الدور الإبداعي والخلاق للثقافة، للفن والأدب والسينما والمسرح، للموسيقى والفنون التشكيلية، وأخيرا للفكر السياسي .

وسيشكل مثل هذا الطرح خطوة جبارة في حد ذاته ضد مفهوم الدولة الدينية سواء في بلداننا أو في فلسطين وإسرائيل، فكما أن الجماعات المتسترة بالإسلام تروج لمفهوم الدولة الدينية فإن اليمين العنصري الإسرائيلي يتحدث عن اسرائيل كدولة يهودية في سعي مشابه لما تقوم به القوى الدينية على الصعيد العالمي لتحويل الديانة إلى قومية، وهو مسعى ثبت فشله حتى الآن .

سوف تضخ فكرة الدولة ثنائية القومية دماء جديدة، طازجة وشابة في عروق الحياة السياسية العربية في المنطقة كلها .

وسوف تفتح الباب لو نجحت في تعبئة الأنصار والمؤيدين لعلاقات جديدة في المنطقة بعد تجاوز الدمار الذي حل بها، وإزاحة قبضة الاستبداد والعنف الامبريالي المعلن والمخفي لتتنفس شعوبها هواء نقيا، وتواصل صنع الحياة وبناء علاقات جديدة فيما بينها على أساس من العدالة والمساواة والإخاء الإنساني، مع ملاحظة أن القومية في هذا السياق الجديد ليست إسلامية ولا يهودية إنما هي فلسطينية وإسرائيلية.