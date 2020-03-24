أشرف بيدس يكتب: باب الحديد – 1958

باب الحديد – 1958

*بقلم أشرف بيدس

شارك الفيلم في مهرجان برلين السينمائي الثامن، كما تم اختياره من قبل مصر للتنافس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية ولكنه لم يترشح، ويعد أول فيلم عربي وأفريقي يطرح للتأهل لجائزة الأوسكار، وتم تصنيفه في المركز الرابع ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد، وحصل علي المركز الثاني في قائمة أفضل 100 فيلم عربي, واختير في قائمة أهم 1000 فيلم في تاريخ السينما العالمية, الفيلم في البداية كان اسمه “في محطة مصر” تغير إلي “بائعة الكازوزة”.. وبعد انتهاء جزء كبير من التصوير لم يستقروا على الاسم.. حتي توصلوا إلي “باب الحديد”.

حكي يوسف شاهين : كنت أبحث عن ممثل يؤدي دور قناوي ورحت استعرض أسماء الممثلين وآخذ رأي المنتج الذي فاجأني باختياري لأداء الدور قائلا: لا يقوم بهذا الدور إلا المخرج الذي يخرجه.. واقتنعت بالفكرة ومثلت الدور وكان جزائي أن قدمت إلى المحاكمة لأدائي دورا تمثيليا ولم أحمل عضوية نقابة الممثلين.. عرضت دور “أبو سريع” علي محمود مرسي, وافق لكنه تراجع عندما علم أن أجره عن الدور الذي يعتبر بطولة هو 300 جنيها فقط، والغريب ان فريد شوقي قبل بالدور وبالأجر.. عندما عرض الفيلم عام 1958 لم يلق اقبال جماهيري، وإن لقي هوي عند المثقفين, وقد أصاب هذا الأمر مخرجه ومؤلفه عبد الحي اديب, لكن عند عرضه تليفزيونيا اختلف الأمر برمته, وحقق نجاحا كبيرا.

كتب الناقد تريفور جونستون من Time Out: الفيلم يمكن وصفه بالكلمات الآتية: “محكم للغاية وواقعي وعنيف بشكل فعال وحقيقي وغير مبتذل. وكتب الناقد ديفيد بيكرسون من مجلة Empire: “باب الحديد” هو ميلودراما مصغرة ترمز للانقسام بين الناس في الدولة، ليس فقط بسبب الظلم الإجتماعي بل أيضا بسبب الشرخ بين الثقافة والدين، والذي اتسع من قبل قوى خارجية، كما أن أداء شاهين التمثيلي كان تلقائيا وحيويا.

هناك أعمال كثيرة يعيد الزمن لها الاعتبار ومنها فيلم “باب الحديد” الذي أصاب صانعوه بخيبة أمل كبيرة, وهناك أفلام كثيرة صنعت أرباحا خيالية, وغيرت من شكل الخريطة السينمائية مثل “اسماعيلية رايح جاي” ولم يعد يسمع عنها أحد, “باب الحديد” لم يعتمد علي التوابل والميلودرامية التي كانت سائدة في ذاك الوقت, بل رصد حكاية مجموعة من المهمشين لا يشغلوا تفكير أحد, ولولا ظهور الفيلم ما تنبهنا لوجودهم في الحياة أصلا, والفيلم استطاع أن يفتح كادر الصورة ويقترب من التفاصيل الحياتية لهم, فالنماذج والابطال غير تقليديين, فهم بسطاء في مكونات التلقي وحالة الحب وعدم الاستقرار الحياتي والصراعات اليومية, حتي العابرون علي الارصفة حالات مختلفة, حاول الفيلم أن يصيغ صورا صادقة لهذا العالم.. هذه السينما تأثرت بالواقعية الايطالية وخصوصا فيلم “سارق الدراجة” للمخرج الايطالي دي سيكا والذي يحكي عن رجل فقير يبحث في شوارع روما عن سارق دراجته، التي يحتاجها للقيام بعمله. الفيلم مأخوذ للكاتب لويجي بارتوليني, هذه النوعية من الأفلام كانت تحمل اتجاه جديد صار علي دربها العديد من مخرجي السينما, ومنهم يوسف شاهين..

في النهاية بقي “باب الحديد” محطة مهمة في السينما المصرية, ولأبطاله ولمخرجه ولصناعة السينما ذاتها, وحصل علي الاحتفاء الذي يليق به, حتي وأن تأخر ربع قرن من الزمان.