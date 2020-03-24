ضحى عاصي تكتب:..و«العالم مغلق».. موعد مع الابتسامة!

فنجان قهوة

..و«العالم مغلق».. موعد مع الابتسامة!

ضحى عاصى

في هذا الجزء المخصص والذى رأيت أن يكون عنوانه الثابت فنجان قهوة باسم أول مجموعة قصصية لى، والتى كانت في الأصل زاوية للكتابة فى جريدة التجمع، ومنها بدأت الغوص فى هذا الفيض الممتلئ بحجم الكون وتاريخه وجغرافيته “فيض الكلمة”.

العنوان مفتوح يسمح لى بالحركة والتنوع ربما يكون فنجان قهوة مع أحد الأشخاص أو يكون فى مكان ما مثلا معبد فرعونى أو قرية فى أقصى الصعيد أو على ضفة نهر السين فى باريس فى معبد أو مسرح ربما يكون فنجان قهوة على أنغام سيمفونية لموتسارت أو مع الشيخ التونى أو أمين الدشناوى.

لم اكن اتخيل عندما بدأت كتابه هذا المقال منذ شهرين أن كل الرحابة التى تصورتها مع من وأين سيكون فنجان قهوتى الجديد سيكون صعبا فى أيامنا هذه، فقد أعلن العالم أنه “مغلق”.

تبادرت إلى ذهنى صور “يافطة” مكتوب عليها “مغلق للتحسينات”, ارتسمت على وجهى ابتسامة خفيفة شعور قوى بالتفاؤل, فى لحظة استنكرت هذه الابتسامة، العالم يعيش أياما صعبة والأطباء والباحثون لاينامون فى سباق مع فيروس عابر للمكان والحدود والحواجز.

قفزت أمام عينى صورة “يافطة” أخرى مكتوب عليها “مغلق للصلاة” سرحت بعيدا في اليافطتين وبدأت تتداعى أمامى ما قرأت من مقالات رأى وتحليلات تتداولها مواقع التواصل الاجتماعى منذ أسابيع تعليقا على هذه الجائحة, فريق يؤكد أن هذه الجائحة ما هى إلا فرصة حتى يدرك الناس قيمه العلم والعلماء والطب بعيدا عن الجهل والغيبيات، وأن العالم بالتأكيد سيتغير بعد هذه الأزمة, ستنتبه حتما الدول الفقيرة أن بناء مستشفى والانفاق على البحث العلمى أجدى بكثير من بناء مسجد وكنيسة فى كل حارة, والدول العظمى ستكف عن استخدام العلم والامكانيات فى التسليح والصراعات وستوجهها أكثر إلى البحث الطبى ورفع كفاءته.

وفريق آخر، على النقيض يكتب أن العالم الآن أدرك أن أمواله وعلمه وأبحاثه تقف عاجزة أمام فيروس ضعيف وصل حتى إلى وزرائهم ونجومهم، لم ينفعهم العلم فى شيء، وإنما الفيروس هو جند من جنود الله أرسله حتى يدرك الانسان حجمه ويعود إلى الله. وأن هذه المحنة هى لحظة التوبة والاستغفار والدعاء حتى يرفع الله عنا هذا البلاء.

فريق ثالث، أخذ يكتب أن هذه الجائحة هى فرصة واختبار للإنسانية حتى تعود إلى إنسانيتها وأن الحلول الفردي لاقيمة لها، فقط الأحساس بالمسئولية تجاه نفسك والآخر هو الملاذ، ففى المحن لا نجاة فردية لابد للإنسانية أن تتكاتف.

أخرون كتبوا أن هذه هدنة من اللهاث وراء متطلبات الحياة، العالم مغلق، والآن عندك من الوقت لتجلس مع أسرتك لتتكلم مع ابنك أو ابنتك الذين كبروا دون أن تنتبه فرصة لتعيد تنظيم حياتك، ربما تقرأ عددا من الكتب التى اشتريتها أو تعيد ترتيب خزانتك أو تقوم بإصلاح ذلك المقبض الذى تكسر، ربما تستمع بالجلوس مع زوجتك, كتبت إحدى الفتيات أنها فرصة لتتعلم الطهى، وأخرى كتبت “اخيرا ربنا اعطانى وقت أعمل كورس تقشير البشرة”.

وبعيدا عن مقالات الرأى، فأن صفحات السوشيال ميديا مليئة أيضا بردود أفعال لا تخلو من كوميديا، مثلا صورة لطفلة روسية بالأبيض والأسود تذكرك بصور الحرب العالمية تحمل “يافظة” مكتوب عليها “كفاكم قتل ارفعوا ايديكم عن كورونا من أجل كورن” أو فيديو لشاب من بورسعيد يقوم بالتوعية بلهجة بورسعيدية يستخدم فيها مفردات لغة ساخرة تصلح لباحثى علم الاجتماع, لم تخل أيضا مواقع التواصل الاجتماعى من التعليقات الضاحكه صاحبة الأبعاد السياسية والاجتماعية مثلا على لسان الحكومة “نسيبهم ويبقوا خمسين مليون ونحل مشاكلنا ولا نقعدهم فى البيت ويبقوا ميه وخمسين مليون” رجل يكتب مثلا “هو أنا مش هاعرف اكح لا في البيت ولا بره البيت” امرأة تكتب “الحكومة تيجى تأخد جوزى حالا بدل ما نتطلق” وأخرى مكتوبة بلهجة شامية “أمانة آخر شخص بيصل بـ2020 يبقى يسكر حنفيات الميه ويطفى الكهربا”.

تكتب لى صديقتى الانجليزية رسالة على الخاص “أن صديقها والذى تربطه بها علاقة دامت أكثر من خمسة عشر عاما أخيرا قدم لها عرض الزواج بعد تردد دام طويلا وأنهما الآن يستمتعان بقضاء شهر العسل فى فتره العزل الأجبارية”.

كم نحن البشر مختلفون! وفى اختلافنا تكمن الحياة بكل ما نحمله من تناقضات بآمالنا ومخاوفنا وطرق مقاومتنا بعلمنا وأبحاثنا بدعائنا وصلواتنا واستغفارنا بالسخرية والضحك بالهلع والحزن بالحب والغناء وترتيب البيت وتحضير الطعام بالموسيقى والرسم والقلم الذى أدركت أنه رفيقى الذى دعانى هذه المرة لفنجان قهوة معه.

تذكرت هذا المانشيت الذى تصدر إحدى الصحف العالمية اليوم ووجدتنى أعود وأتساءل هل حقا العالم مغلق؟ أم “أنه فقط غير طرائقه ليفتح عالم أرحب”.