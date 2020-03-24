حزب التجمع يلتقي تكتل 25-30 البرلماني لعرض مشروع لقانون الانتخابات ..سيد عبد العال: “الحزب” وضع محددات  للتوافق مع مشروعات القوانين

استعرض ممثلون من تكتل 25-30 البرلمانى، مشروع قانون التكتل لانتخابات مجلس النواب.. وقال الدكتور محمد عبد الغنى، إن التكتل قدم مشروعا يتضمن إجراءات للحفاظ على الدوائر الانتخابية، وتحجيم القائمة على أساس 35 بالمائة نسبية و65 بالمائة بالنظام الفردى، مشيرا إلى أن المشروع يقسم الجمهورية من 10 إلى 12 قطاعا.جاء ذلك فى زيارة ممثلى التكتل لحزب التجمع، وحضر اللقاء النائب عبد الحميد كمال، ومن التجمع حضر اللقاء النائب سيد عبد العال رئيس الحزب، ومحمد سعيد الأمين العام، وعبد الله أبو الفتوح، أمين التنظيم، ومحمد فرج، أمين العمل الجماهيري، ومارسيل سمير، أمين الشئون البرلمانية.وأشاد سيد عبد العال بدور التكتل في البرلمان، وقال رغم أننا لم نطلع على مشروع القانون بالكامل، إلا أن حزب التجمع وضع محددات للتوافق مع مشروعات القوانين، أولها أن أي مشروع ينطلق من أن مصر لا تزال في مرحلة انتقالية، وأن يكون المشروع ملائما للظروف الحالية، ثانياً أن يكون البرلمان المقبل بنظام انتخابي يسمح بنفاذ التيارات السياسية داخل البرلمان، ثالثاً أن لا يترتب اي احتقان نتيجة العملية الانتخابية، وبوضوح أن تكون العملية الانتخابية علي قدر الامكان مانعة لنفاذ الثورة المضادة ( رموز فساد، إخوان، مؤيدي الإخوان).وأكد أن التجمع أميل للتوسع في النظام الفردي، وأما بالنسبة للقائمة سواء كانت بالنظام النسبي او بنظام القائمة المغلقة المطلق يجب أن تكون نسبها أقل ما يمكن، وما يحدد تلك النسب هو توافق واسع بين الأحزاب.