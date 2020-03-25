بمناسبة اليوم العالمي للمسرح :892 ألف عدد المترددين على المسرح بزيادة قدرها 12.6 ٪ عام 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءتقريرا حول اليوم العالمي للمسرح الذي يحتفل به يوم 27 مارس من كل عام والذي أقرته “منظمة اليونسكو “بمناسبة افتتاح مسرح الأمم عام 1962 فالمسرح ظاهرة حضارية تحمى ثقافة وتاريخ الشعوب وربط جسور التواصل بين المسرحيين والمجتمع المدني ونظرائهم الدوليين في تعزيز وحدة الثقافة .

ومن اهم المؤشرات ما يلي:

• بلغ عدد المسارح 40 مـسرحاًًً عام 2018 وهو نفس عدد العام السابق.

• بلغ عدد المشاهدين للمسارح 892 ألف مشاهد عام 2018 مقابل 792 الف مشاهد عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 12.6% وبلغت جملة الإيرادات 36 مليون جنيه.

• بلغ عدد الـفرق المسرحيـة الوطـنية 72 فرقة عام 018 2 مقابل 74 فرقة عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 2.7% بسبب توقف بعض الفرق المسرحية.

• بلغ عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية 2351 عرضا عام 2018 مقابل 2740 عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 14.2% وبلغ عدد المشاهدين 620 ألف مشاهد عام 2018 مقابل 857 الف مشاهد عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 27.7 %.

• بلغ عدد الفرق المسرحية الاجنبية 75 فرقة عام 2018 مقابل 88 فرقه عام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 14.8% وبلغ عدد العروض 194 عرضا بعدد مشاهدين 31 ألف مشاهد عام 2018 .

المصدر: البيت الفني للمسرح – البيت الفني للفنون الشعبية – دار الاوبر المصرية