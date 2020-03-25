السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من سلفا كير .. ويؤكد دعم مصر لعملية السلام بجنوب السودان

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم ، الأربعاء ، اتصالاً هاتفياً من سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان تبادلا خلاله وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس جمهورية جنوب السودان أعرب ، خلال الاتصال ، عن تقديره تجاه دور مصر والجهود التي تبذلها دعماً لاستقرار الأوضاع فى جنوب السودان وذلك في إطار الدور المصري الفاعل على المستويين الإقليمي والقاري .. مثمناً ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية..ومؤكداً حرص جنوب السودان على الاستمرار في تعزيز مختلف أوجه التعاون المشترك مع مصر خلال الفترة المقبلة.