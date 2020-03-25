وزارة السياحة تبدأ في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري

بدأت وزارة السياحة والآثار في إجراءات تعقيم وتطهير المتاحف والمواقع الأثرية في شمال سيناء والدلتا ووجه بحري، واستكمال الأعمال في باقي المواقع في صعيد مصر والقاهرة الكبري، وذلك في إطار سياسة الدولة للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19).

وقال د. أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، أن أعمال التعقيم والتطهير شملت جميع المناطق الأثرية والمقار الإدارية، منها المخزن المتحفي بشمال سيناء، ومنطقة آثار مطروح، والمواقع الأثرية في محافظات المنوفية، وتل بسطا وصان الحجر بالشرقية، ومنطقة آثار هرم هواره بالفيوم.

كما استمرت أعمال التعقيم باقي المناطق والمتاحف الاثرية في محافظة الإسكندرية منها منطقة كوم الناضورة الاثرية ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، ومتحف رشيد الوطني و المقر الإداري للآثار الغارقة و منطقة آثار كوم الناضورة.

وفي محافظة المنيا شملت الأعمال منطقة آثار زاوية سلطان ومقابر فريزر، ومركز زوار تل العمارنه، والمخزن المتحفي بالبهنسا.

جدير بالذكر أن أعمال التطهير والتعقيم شملت جميع الأسطح والمداخل والمخارج وشباك التذاكر والممرات الداخلية والخارجية والمكتبات والمكاتب الإدارية للعاملين والأماكن الخاصة بحراس الأمن والأبواب والمسطحات التي من الممكن أن يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، كما تم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة علي جميع العاملين.

و قد تمت أعمال التطهير وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.