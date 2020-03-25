الإمام الأكبر لطواقم التمريض: اليوم نحتاج إليكم أكثر من أي وقتٍ مضى

نشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقعي تويتر وفيسبوك؛ تغريدة عبر فيها فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر عن اعتزازه وتقديره لكل طواقم التمريض ومن يعاونهم، على ما يبذلونه من جهود لإنقاذ حياة المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال الإمام الأكبر: أبنائي وبناتي من الممَرضين والممَرضات والعاملين بالقطاع الصحي، أتوجه إليكم بالشُّكر الجزيل على ما تبذلُونه من جهودٍ مضنيةٍ وتصدُّركم الصفوف الأولى في هذه الأزمة الإنسانية التي أثبتُّم فيها بحق دوركم في سلامة مجتمعنا والحفاظ عليه، أنتم اليوم أبطالٌ في معركةٍ لا يقوى على النزول إلى ميادينها إلا المخلصون، نحتاج إليكم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، أثق تمامًا في إخلاصكم وتفانيكم، وأدعو الله أن يحفظكم بحفظه ويقيكم من كل مكروه وسوء.

يذكر أن الإمام الأكبر كان قد وجه رسائل دعم لأطباء مصر في يوم “الطبيب المصري”، مؤكدًا تقديره لهم ولأسرهم لما يبذلونه من عطاء وتضحية، واصفًا إياهم بالأبطال، وأن التاريخ سيكتب أسمائهم بأحرف من نور.

https://www.facebook.com/OfficialAzharEg/photos/a.981948061819287/3350872554926814/?type=3&theater