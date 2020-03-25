د. بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب :الوضع الاقتصادي أصعب من التوقعات.. والأزمة دمرت اقتصادات وأثرت علي التجارة العالمية ولن ننتصر عليها إلا بتعاون الجميع

أكدت د. بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن كل الدول تبذل جهودا علي حسب مقدرتها ولن نستطيع تخظي تلك الأزمة دون تعاون المجتمع المدني و أن مصر لديها مشكلة كبيرة وهي العمالة غير المنظمة مثل العاملين في المنازل ، وسائقي التوكتوك والميكروباص وغيرهم من الغير خاضعين لمظلة التأمين والحماية الاجتماعية ..وأضافت ان الإجراءات التي اتخذها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هائلة وتمس الجميع لكن المهم هو تفعيل تلك القرارات وما يقلقني هم الطبقة البسيطة وكيف سيتم حصرهم والوصول إليهم وهنا تكمن أهمية التكافل الاجتماعي فهو أمر هام جدا في تلك الفترة.

وقالت :”ونحن لسنا دولة غنية ورغم تخصيص مليارات لكن سنحتاج في بعض الأحيان مبالغ اكبر من المخصصات ، لقد ساعدت الدولة رجال إلاعمال بتخفيض الضرائب ومنحهم تسهيلات متنوعة ويحب أن يقوموا بدورهم ، والمقصود بدورهم هنا ، دفع اجر العمال في حال بقائهم في المنزل ، مساعدة القرى الفقيرة وأمور مثل ذلك الهدف الاهم الان هو وجود سلم إجتماعي واتمني أن لا تطول تلك الأزمة لأن آثارها ستكون غاية في التعقيد ”

وأضافت :”أما بشأن البورصة أن ما يشغل بالي الان هو بقاء المصانع واستقرارها ، والبورصات ستتحرك مرة أخرى مستقبلا ، وانصح من لديه فائض سيولة بشراء أسهم لانخفاض أسعارها.”

وقالت الخبيرة الاقتصادية أنها ترفض تخفيض الفائدة في الوقت الحالي ، فهناك الكثير من المصريين أصحاب معاشات وآخرين يعيشون على العائد ، وخفض الفائدة سيؤثر على دخلهم الشهري، وايضا خفض الفائدة يخفض الطلب على أذون الخزانة وبالتالي انخفاض حجم الاحتياطي،وهناك من يقول إن مصر لن تتأثر ، لكن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة حرجة ونحن غير منفصلين عن العالم ونموذج لذلك السياحة ، قناة السويس ، الاستثمار ، تحويلات المصريين بالخارج ، التصدير أن الامر غاية في التعقيد وما تم اتخاذه من إجراءات لن يستطيع علاج الأثر والتداعيات ، والقرارات تحتاج الى دراسات محترفة لمعرفة أبعادها وآثارها