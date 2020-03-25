في إطار اطلاقها لحملة زكاتك وقت الأزمة.. مصر الخير تقدم دعمها لمستشفيات الحجر الصحي وتوزيع ١٠٠ الف حقيبة حماية طبية ومواد الغذائية

كتب : أشرف عبد السلام: تماشيا مع جهود الدولة في مواجهة فيروس الكورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، قررت مؤسسة مصر الخير اطلاق حملة زكاتك وقت الازمة لدعم مستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات، لمساعدتها في أداء دورها، وأيضا لحماية جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض في مواجهة فيروس الكورونا المستجد من خلال توفير المستلزمات التي بدونها لن تمر هذه الأزمة،وتستهدف الحملة توزيع شنطة الحماية الطبية والتي تشمل كافة أدوات التعقيم والمواد المعقمة لحماية الأسر بالاضافة لكرتونة مواد غذأئية متكاملة. لعدد ١٠٠ الف أسرة ..وقالت مؤسسة مصر الخير أن المستشفيات التي سيتم تقديم الدعم لهامستشفى إسنا بني سويف والتي تخدم المصابين حتي أسوان، ومستشفى النجيلة بمحافظة مطروح، ومستشفى حميات العباسية بالقاهرة..وأشارت إلي أن الدعم سيشمل دعم المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي مع العلم أن عدد الأجهزة المتوفرة في مصر يبلغ 3000 جهاز فقط، وكذلك دعم فرق الأطباء والممرضين بكافة المستلزمات الطبية التي تساعدهم في أداء مهامهم إلى جانب دعم المرضى بكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بهم مثل بدل صفراء غير نافذة السوائل وكمامات طبية وماسكات جراحية ونظارات وقائية وأكياس نفايات.

وأوضحت مؤسسة مصر الخير، أن كرتونة مواد غذأئية المتكاملة تزن نحو ١٠ كيلو جرام من المنتجات الغذائية، كما أن شنطة الحماية الوقائية التي سيتم توزيعها على المواطنين، تضم زجاجة كلور 1 لتر، وصابونة يد، و« ترمو متر زئبقي» ومناديل (علبه 500 منديل) وأكياس جمع قمامة ، وهذا بخلاف كرتونة المواد الغذائية، والتي تصل تكلفتهما مجتمعين ل 200 جنيه، وسوف تقوم الموسسة بتوزيعها نيابة عن المتبرعين والتي تعد من أبواب الزكاه وقت الأزمات، لتوصيلها للاسر المحتاجة وأسر العمالة غير المنتظمة من خلال قاعدة البيانات لدي مؤسسة مصر الخير

وأوضحت المؤسسة أنها أطلقت حملتها بعد اعلان الدكتور على جمعة رئيس مجلس امنائها جواز اخراج الزكاة في أوقات الأزمات ، لدعم الاسر الأكثر إستحقاقاً ، وأسر أطفال المدراس المجتمعية، وأسر الغارمين، والعماله الموسمية وغيرهم من محدودي الدخل والأولى بالرعاية.

وناشدت المؤسسة جموع الشعب تبني حملة « زكاتك وقت الأزمة» من خلال التبرع للمؤسسه بجميع البنوك، ومن خلال منافذ المؤسسة، وذلك للتكاتف وقت الأزمات لمرور بهذه المرحلة الصعبة