باستخدام تقنينه الفيديو يعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم

يعقد الدكتور مصطفى مدبولىً رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمجلس الوزراء باستخدام تقنينه الفيديو كونفرانس وذلك فىً اطار تنفيذ الحكومه لما أقرته من اجراءات اخترازيه لمكافحه انتشار فيروس كرونا وذلك منعا للاختلاط

من المقرر ان يستعرض الاجتماع اخر التقارير فيما يتعلق بالوزارات المعنيه فىً عمليات متابعه تنفيذ الاحراءات الاحترازيه

وكذلك الأوضاع الصحيه فىً كافه المؤسسات المصريه والمستشفيات

كما يناقش المحلس تقارير وزاره التموين والتحاره الداخليه حول معدلات توزيع السلع الاساسيه فىً القاهره والمحافظات

وكذلك تقرير وزاره القوى العامله فيما يتعلق بالحفاظ على العماله فىً كافه المنشآت وعمليات تسجيل العماله الموسميه لرفع الأضرار وتخفيف خده التداعيات