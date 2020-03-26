الإعلام يلعب دورًا مهمًا فى الترويج لأجندة التنمية المستدامة، والتعريف بأهداف الرؤية ومتابعة تنفيذ تلك الأهداف على كل المستويات

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ السيد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام وذلك لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، وبحث الدور الإعلامى لعرض وتقديم رؤية مصر 2030 المحدثة للمجتمع.

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الدور المهم الذى يلعبه الإعلام فى تنمية وتشكيل وعى المجتمع؛ وتأثيره فى الاستراتيجيات المختلفة، بالإضافة إلى اعتبار وسائل الإعلام المتعددة مصدرًا مهمًا من مصادر التوجيه والتثقيف في أي مجتمع.

وأشارت السعيد إلى أهمية دور الإعلام فى دعم خطط الدولة والترويج لأجندة التنمية المستدامة، والتعريف بأهداف الرؤية ومتابعة تنفيذ تلك الأهداف على كل المستويات.

من جانبه أشاد السيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بالدور والجهد المبذول من قِبل وزارة التخطيط فى تحديث رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الإعلام أصبح اليوم من أهم الوسائل المستخدمة للتخاطب وإيصال الأفكار مع الأفراد والحكومات، وكل طبقات المجتمع، فضلًا عن دور الإعلام فى عملية التنمية.



وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاجتماع شهد عرض مفصل لمحاور وأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠، والخطط البديلة لعملية الحوار المجتمعي الذى بدأ من محافظة الفيوم أوائل مارس الجاري ثم توقف بفعل الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد والتي تعين معها تعليق مثل هذه الأنشطة في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية في هذا الصدد.. وأضاف جلال أن الاجتماع ناقش تفاصيل الموازنة المالية لوزارة الدولة للإعلام، وسبل توفير التمويل اللازم للوزارة.