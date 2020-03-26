القوى العاملة: متابعات ميدانية لمفتشي السلامة لتوفير الحماية للعمال

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جميع مفتشي العمل، والسلامة والصحة والمهنية – بصفة مؤقتة ـ ولحين انتهاء أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، بالقيام بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشآت المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعمالة ، من حيث أعمال تطهير مكان العمل، وكثافات العمال، والوقاية الشخصية للعمال، وخطط التعامل مع الموقف حال ظهور حالات إصابة بالفيروس.

وشدد وزير القوي العاملة، علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة بكل حسم، مشيراً إلي أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، المتضمن تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات أمام المواطنين.

وقرر وزير القوي العاملة، إيقاف العمل مؤقتاً بخطط التفتيش الدوري المعمول بها لحين ورود تعليمات جديدة ، وقيام مديريات القوي العاملة علي مستوي المحافظات، بتوفير مهمات الوقاية الشخصية للمفتشين، من كمامات، وجوانتيات، لاستخدامها في أثناء قيامهم بمهامهم بالتفتيش داخل المنشآت .

وقدم “سعفان” الشكر والامتنان للمفتشين بمديريات القوي العاملة لتقديرهم الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد، مؤكدا ضرورة تضافر كل الجهود للخروج من هذه الأمة بأقل الخسائر الممكنة.