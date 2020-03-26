سعفان يتابع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لجميع العاملين بالوزارة

تابع وزير القوي العاملة “محمد سعفان” ، صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد – 19) ،وذلك من خلال الكشف علي جميع العاملين بديوان عام الوزارة .

وشدد وزير القوي العاملة علي أن كل ما يتم اتخاذه يتم في إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وحفاظا علي صحة العاملين بالقوي العاملة وأسرهم منعا لانتشار مرض “الكورونا”.

وأكد الوزير ضرورة أن يتم الكشف علي جميع العاملين بالوزارة، مشيرا إلي أن أي عامل مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو السعال يتم اتباع كافة التدابير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس “كورونا”، والتنسيق الدائم مع وزارة الصحة.

كما تم تعقيم جميع المركبات التى تقل العاملين إلى ديوان عام الوزارة بجانب تعقيم السيارات الخاصة بالموظفين داخل الديوان.