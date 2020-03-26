نقل البرلمان تطالب مدبولي بزيادة قطارات مترو الأنفاق لمنع التكدس

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالحرص الدائم والمستمر من الحكومة على صحة وسلامة المواطنين خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بكافه مؤسساتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب من رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لزيادة عدد القطارات بمترو الإنفاق لتقليل زمن التقاطر بينهم، منعا للتكدس بالمحطات وداخل قطارات مترو الانفاق نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وخوفا على صحة وسلامة المواطنين من انتشار الفيروس بين المواطنين، مؤكدا ان منظر تكدس الركاب داخل محطات المترو وعرباته كان مخيفا للغاية ولابد من ايجاد حل جذري لهذه الأزمة، حتى لايتكرر هذا المنظر، كما ناشد النائب أصحاب الاعمال والمشروعات الخاصة تقديم موعد انصراف العاملين بها فى أوقات مبكرة قبل اقتراب ساعات حظر التجوال لمنع تكدس الموظفين والعمال داخل مترو الأنفاق.