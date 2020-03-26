وزير الزراعة يبحث تداعيات أزمة فيروس كورونا على الصادرات الزراعية المصرية

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع مجموعة من المصدريين المصريين بحضور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب لبحث مدى استفاده المنتجين الزراعيين واصحاب الأنشطة الانتاجيه الزراعية من مبادرات البنك المركزى المصرى وايضا لبحث تداعيات فيروس كرونا على النشاط الزراعي والصادرات واليات تخطى المرحله الحالية والقادمة ..الاجتماع تناول أيضا استعراض اليات تشجيع ودعم المصدرين للحاصلات الزراعيه وغيرها.. وزير الزراعة استمع للمشكلات التى تواجه التصدير وكانت هناك اشادة واضحة من الحضور بالدور الاستباقى الذى قامت به الدولة فى مواجة فيروس كرونا وايضا الإجراءات التى اتخذت لمواجهه الطقس السئ .. وزير الزراعة خلال الاجتماع تواصل مع السادة الوزراء والمسئولين المعنيون بالتصدير وتم الاتفاق على ازالة كافة معوقات التصدير لدعم الاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي ..وفي نهاية الإجتماع أعرب الحاضرون عن سعادتهم الغامرة بالنتائج والتوصيات التي انتهى إليها والجدية في التعامل وسرعة اجراء الإتصالات بالوزراء المعنيين والذين وصفوه بالامر غير المسبوق.. حضر الاجتماع المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال وعبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية هيا وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب. والدكتور سعد نصار مستشار الوزير و الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعى والدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين