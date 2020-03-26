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“النقل”: لا صحة لتوقف حركة القطارات المترو  يومى الجمعة والسبت

كتب رضا النصيرى
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نفت وزارة النقل في بيان لها اليوم ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق أيام الجمعة والسبت القادمين، حيث تؤكد الوزارة أن قطارات السكك الحديدية والمترو تعمل على مدار أيام الأسبوع وفقا لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزارء وتهيب وزارة النقل السادة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانصياع وراء ما يتردد من إشاعات تخص هذا المرفق الحيوي الهام والتأكد من كافة أخبار المرفقين من مصادرها الرسمية

رضا النصيرى
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