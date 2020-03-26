ننشر قرارات وزارة  التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فى رسالة مصورة اليوم الخميس ، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب فى هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.

وجاءت القرارات كالتالى:

– جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الإعدادى): سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) وسيتم مراعاة ذلك فى المشروع البحثى.

– سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتى كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) فى العام الدراسى التالى، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوى تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالى على أن يتم تدريسها فى السنة التمهيدية لكل الكليات.

– الصف الأول والثانى الثانوى: سوف تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبى (المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020) لطلبة الصف الأول الثانوى فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.

– الصف الثالث الثانوى: سوف تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب فى العام الدراسى (الفصل الدراسى الأول + الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.

– شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادى): يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثى للترم الثانى ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه فى المشروع) على نتيجة الفصل الدراسى الثانى كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوى عام/فنى) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثانى معًا.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة إجراءات لطلبة التعليم الفني، كالتالى:

– التعليم الفنى (سنوات النقل): استمرار الطلاب فى أنشطة التعلم عن بعد من خلال القنوات التعليمية (قناة مصر التعليمية ١١٧٤٧ رأسى – نايل سات)، وقناة التعليم الفنى على موقع اليوتيوب حتى يوم الخميس 16 أبريل 2020، وتم إتاحة جميع المواد الدراسية والتعليمية المصورة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفنى (أون لاين) على منتديات قطاع التعليم الفنى (www.fanyeduc.yoo7.com).

– قناة التعليم الفنى على يوتيوب اضغط هنا.

– مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الجدارات (سنوات النقل): سيتم التواصل بين المعلمين والطلاب طوال فترة تعليق الدراسة عن طريق استخدام موقع https://edmodo.org

– الفترة من 18 حتى 23 أبريل 2020 (طلبة التعليم الفنى وطلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية): تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، وتشمل أبحاث ومشروعات ودراسات تطبيقية، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية.

– الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020: إعداد كل طالب ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التى أنجزها، ويقوم الطالب بتسليم الملف إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده، وترحيل التطبيق العملى للجدارات العملية والتطبيقية لحين حضور الطالب إلى المدرسة قبل بدء العام الدراسى الجديد بثلاثة أسابيع.

– سيتم إصدار النتائج النهائية لطلاب النقل بناء على ملف الأنشطة التعليمية الذى يسلمه الطالب، وأدائه فى الأنشطة العملية التى ستتم قبل بدء العام الدراسى الجديد بثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى نتائج الفصل الدراسى الأول.

كما شملت قرارات الوزير المدارس الدولية (الشهادة البريطانية، والدبلومة الأمريكية)، وجاءت القرارات كالتالي:

أولاً- الشهادة البريطانية:

– من الصف الأول حتى التاسع: إجراء مشروع بحثى من خلال إدارة المدرسة للانتقال إلى الصف الأعلى.

– الصفوف (6 و8 و9): يتولى المركز الثقافى البريطانى مخاطبة هيئات الاختبار لرد رسوم الاختبارات المقررة.

– الصفوف (10 و11 و12): تتواصل الوزارة مع المركز الثقافى البريطانى لتحديد أسلوب التقييم.

– بالنسبة لامتحانات المواد القومية: من الصف ١ حتى ١١ يتم إجراء مشروع بحثى للانتقال إلى الصف الأعلى، ولطلبة الصف ١٢ يتم اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوى العام كما هو متبع.

ثانياً- الدبلومة الأمريكية:

– من الصف الأول حتى الثانى عشر: إجراء مشروع بحثى بالتواصل مع إدارة المدرسة بالإضافة إلى اختبارات الفصل الدراسى الأول شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى.

– الصف ١٢ والالتحاق بالجامعات، وتنقسم إلى جزئين:

* للطلاب الذين لم يجتازوا امتحان ال SAT: يمثل الـGPA نسبة 100% من المجموع للالتحاق بالجامعة، وعقد امتحان قبول تقوم به وزارة التعليم العالى فى المواد المؤهلة حسب كل تخصص.

* للطلاب الذين اجتازوا امتحان الـSAT، يختار الطالب بين الالتحاق بالجامعة طبقاً لمعايير العام الماضى (الـGPA 40% والـSAT 60%)، أو أن يمثل الـGPA 100% من مجموع دخول الجامعة.

– للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات العلمية: يشترط أن يكون الطالب قد أتم المواد المؤهلة للتخصص المستهدف، أو أن يجتاز الطالب امتحان SAT ll طبقاً لمعايير العام الماضى.

– بالنسبة لامتحانات المواد القومية: من الصف ١ حتى ١١ يتم إجراء مشروع بحثى ويضاف إلى نتائج اختبارات الفصل الدراسى الأول للانتقال إلى الصف الأعلى، أما عن طلبة الصف ١٢ يتم اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوى العام كما هو متبع.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب، وجاءت كالتالي:

– يوم ٢ أبريل 2020: سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثى المطلوب وكيفية تصحيحه، على أن يتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 أبريل 2020.

وحذر الوزير من الغش بين الطلاب فى عمل المشاريع (البحث)، قائلاً: “سيتم استبعاد المشاريع (الأبحاث) المتطابقة، لأن ذلك يعد عملاً غير قانونيًا وغير أخلاقيًا”.

وبالنسبة لأبنائنا الطلاب بالخارج، أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الدخول إلى المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) من الخارج، وذلك فى سبعة دول هي: “الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، لبنان، إيطاليا”، خلال الأسبوع المقبل.