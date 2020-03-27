لا إيقاف لبرنامج تكافل وكرامة للفئات الأكثر احتياجاً وتوجيه مخصصاته لمواجهة أزمة كورونا

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار صرف الدعم النقدي للأسر المستحقة، مُوضحةً أن عدد الأسر المستفيدة من “تكافل وكرامة” قد زاد خلال شهر مارس الجاري إلى 3 مليون و400 ألف أسرة بما يعادل 15 مليون مواطن، وذلك في إطار حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي سياق متصل، تم إطلاق برنامج “وعي للتنمية المجتمعية”، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة بالوزارة، يستهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة، وكذلك بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

كما يعمل البرنامج أيضاً على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي “التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي”.