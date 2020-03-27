رغم إعلان أديس أبابا إنها تعد تصورًا لحل النزاع!..حضور دولى مكثف ومساندات داعمة لموقف القاهرة تجاه سد النهضة

تكثف مصر من الاجراءات التى اتخذتها تجاه سد النهضه الاثيوبى، بعد ان اصبح ملفا شائكا ومتطورا بشكل يومي، من خلال تحركات دبلوماسية واسعة لكسب موقف دولي داعم، عقب إعلانها انتهاج إثيوبيا سياسة التهرب، وكان آخرها تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، الامر الذى يعكس دعم الرئيس الكيني للموقف الإيجابي المصري خلال المفاوضات، علاوة على تحركات اخرى ممثلة فى لقاء السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر بإثيوبيا، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسي فقيه محمد، ليطلعه على الموقف الحالي للمفاوضات المتوقفة، وكذلك التواصل مع رئيس حنوب افريقيا سيريل رامافوزا، من خلال رسالة خطية تسلمها من وزير الخارجية سامح شكرى نيابة عن السيسى باخر التطورات ايضا، والاهم هو اعلان الصومال استعدادها للعب دور الوساطة لحل الخلاف بين الجانبين المصري والإثيوبي فى هذا الشأن.

فيما قام وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين بالولايات المتحدة مؤخرا، بتقديم تقييما شاملا لتأثيرات السد الإثيوبي على القاهرة في رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولي، أكدوا عبره أن الحقيقة الأكثر بروزا وراء السياسة المائية لمصر، هي أن مناخ مصر شديد الجفاف “95% منها صحراء”، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل وليس لديها أي مصادر أخرى للمياه، تلك التحركات التى تؤكد جميعها ضرورة التزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي”، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقناع اديس ابابا بالتوقيع على مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة خلال اخر جلسة مفاوضات شهدها الملف في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن جديد تحاول اثيوبيا الاستمرار فى لعب دورها الذى يستهدف اهدار المزيد والمزيد من الوقت، من خلال اعلانها انها بصدد اعداد تصور لحل النزاع مع مصر، سيتم إرساله إلى القاهرة والخرطوم قريبا، القرار الذى يعتبر بلا فائدة، بعد تأجيل البرلمان الإثيوبى جلسة كانت مقررة للجنة العلاقات الخارجية، كان سيحضرها وزيرا الخارجية ووزير الرى، لإطلاع البرلمان على آخر تطورات القضية ، لكنها تأجلت بسبب مخاوف من فيروس كورونا، وفى تناقض واضح يطالب وزير الخارجية الإثيوبى، جيدو أندارجاشيو، بأن يكون لمصر التزام سياسى!، مشيرا إن بلاده ملتزمة بحل النزاعات حول السد، وإن هناك حاجة إلى حوار حقيقى لإعادة إثيوبيا إلى مفاوضات واشنطن.

بينما طالب خبراء أمن إثيوبيون الاتحاد الإفريقي بالوفاء بمسئولياته ودعم التوصل إلى حل في المفاوضات، في محاولة لإنعاش مقترح سابق لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بإدخال جنوب أفريقيا، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، للتوسط بين بلاده ومصر للوصول إلى حل بشأن النزاع ، خاصة وان الاتحاد لديه ادواته فى هذا الشأن مثل منع النزاعات، وإدارة النزاعات، وحل ما بعد الصراع يمكن تطبيقها على النزاعات بشأن قضايا مثل نهر النيل”سد النهضة”.

من جانبه، يرى دكتور “نادر نور الدين”، خبير الموارد المائية، ان إثيوبيا لم تكن على نفس القدر المصرى من حسن النية، وماطلت فى المفاوضات لكسب الوقت بشعار “مفاوضات لا تنتهى أبدًا وعمل فى السد لا يتوقف”، وتمادت اديس ابابا بحيث أفرغت إعلان المبادئ من جميع بنوده واحتفظت فقط ببند اعتراف مصر بشرعية السد وعدم اعتراضها على مواصفاته المبالغ فيها للغاية والتى تتجاوز حدود سدود توليد الكهرباء إلى سدود تخزين المياه والإضرار بالجار.

واكد” نور الدين”، أنها ليست المرة الأولى لإثيوبيا التي تتعامل فيها بطريقة المراوغة واهدار الوقت وفرض سياسة الامر الواقع، موضحًا أن أديس أبابا فعلت شيئًا مشابهًا قبل ذلك، عندما بنت 3 سدود مع كينيا، وسببت لها ضررًا كبيرًا، دون أن يتم الاتفاق بينهما بشكل مسبق، الامر الذى يؤكد رغبتها فى عرقلة الوصول لاى اتفاقيات تلزمها وتقيدها حول السد، رغم كل ما ابدته مصر من مرونة خلال التفاوض، ولكنهم لا يريدون الالتزام، وهو ما يعكس جوهر المشكلة هو الثقافة، فهناك اعتقاد قطاعات كبيرة من الشعب الإثيوبي بأن مصر تهيمن على نهر النيل، والحكومات الإثيوبية المتعاقبة تعمل على تغذية وإدامة هذه المشكلة، موضحا ان مصر تستطيع الاعتماد على مخزون بحيرة ناصر “بحيرة السد العالي” لمدة ثلاث سنوات متصلة ، ولكن هناك تخوف من موسم الجفاف المتصل، الذي يقلل من موارد نهر النيل من المياه من رافد “النيل الأزرق” الذي يمد النيل بأكثر من 80 في المئة، أغلبها خلال فترة الصيف من هطول الأمطارعلى هضبة الحبشة، مشيرا الى عدم امكانية اللجوء للخيار العسكري، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، بالاضافة الى عدم وجود حدود برية متصلة بين مصر وإثيوبيا، وفي حال شن حرب برية يتعين على مصر اللجوء إلى طرف ثالث، قد يكون السودان أو إريتريا، لكن الواقع يشير إلى أن هذه الدول ليست على اتفاق تام، على جدوى اللجوء لخيار القوة المسلحة، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضررالفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد، من جانب آخر، فأن عملية بناء السد تخطت الـ 80 في المئة منه، وهو ما يجعل الأضرار المادية لتحطيمه كبيرة جدا على دولتي المصب.