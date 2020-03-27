وفاة الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما

رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي البارز، وأحد أقطاب الكوميديا المصرية في القرن الماضي، جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما داخل مستشفى خاص بالقاهرة، بعد صراع مع المرض.

اشتهر الكوميديان المخضرم بعبارته الشهيرة التي أطلقها بخفة دمه المعهودة في مسرحية المتزوجون مع النجم، سمير غانم، والتي تحولت فيما بعد إلى عبارة متداولة في المجتمع المصري “تعاشب شاي!” (تعالى اشرب شاي).

كان آخر ظهور لسيدهم في أحد الإعلانات، بمشاركة صديق عمره، سمير غانم، وبطلة مسرحية “المتزوجون” شيرين، حيث ظهر الجميع بنفس أزياء المسرحية، وفي نفس الديكور، الذي تم إعداده خصيصا من أجل إعادة الجو العام للمسرحية في ذهن المتفرج بعد سنوات طويلة.

وقد ولد الفنان الراحل في جرجا بسوهاج عام 1938، والتحق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، ثم التقى بزميليه، سمير غانم والضيف أحمد، وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي لمعت في القرن الماضي، وعملت في المسرح والتليفزيون، وشاركوا في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

ثم كانت مسرحية “المتزوجون” العمل الذي لاقى نجاحا مبهرا على خشبة المسرح المصري، وتم تصويره للتليفزيون وأصبح يعاد باستمرار على التليفزيون المصري والتليفزيونات العربية خلال الأعياد، ما جعل الفنان الراحل من أشهر فناني الكوميديا في مصر والعالم العربي.