من الحزب الشيوعي الصيني إلى حزب التجمع :وضع الوقاية والسيطرة على فيروس كورونا في الصين في اتجاه جيد ..ويكشف عن أحدث عمليات التشخيص والعلاج

تلقي حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي برئاسة النائب سيد عبدالعال رسالة من الحزب الشيوعي الصيني في إطار التعاون مع الأحزاب لمكافحة كوفيد-19.

وتضمنت الرسالة توضيح للوضع داخل جمهورية الصين الشعبية ، وعن الجهود المبذولة من الحكومة والشعب ، وملفات إرشادية لمساعدة الدول في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الرسالة أنه بعد إندلاع الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد، وبفضل الجهود الشاقة المشتركة للشعب الصيني البالغ عدده 1.4 مليار تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني ونواته الرفيق شي جينبينغ، ومع الدعم الكبير لأحزاب الدول وحكوماتها وكافة الأوساط فيها، إن وضع الوقاية والسيطرة لفيروس كورونا في الصين حالياً يتجه في اتجاه جيد باستمرار، حيث يتوطد ويتعزز وضع استعادة نظام الإنتاج والحياة على وتيرة متسارعة، وشهد عمل التحكم في دفع الوقاية والسيطرة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية نتائج إيجابية.

في الوقت الحالي، يتفشى الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد في كل العالم على وتيرة سريعة، ويشكل تحدياً خطيراً على صحة الإنسان والسلام والتنمية للعالم. في يوم ٢٦ مارس ، حضر الأمين العام شي جينبينغ القمة الاستثنائية لمجموعة الدول العشرين حول الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد، حيث دعا كل العالم إلى تنسيق جهود مكافحة فيروس كورونا، وعبر عن رغبة الجانب الصيني في تقاسم الخبرات، والتعاون مع كل الدول لمكافحة الفيروس، وتقديم الدعم بقدر الإمكان، والتمسك بتعزيز الإصلاح والانفتاح، لتقديم إسهامات لاستقرار الاقتصاد العالمي.

واكدت الرسالة أن الحزب الشيوعي الصيني سيعمل بعزم على تطبيق روح الكلمة الهامة للأمين العام شي جينبينغ، ونحن نعرف جيداً معاناة الدول التي تواجه خطورة زيادة تفشي فيروس كورونا، حيث نعمل حالياً وسنعمل على مكافحة فيروس كورونا جنباً إلى جنب مع كافة الأطراف بكل الطرق المتاحة، بما فيها تقاسم خبرات الصين حول مكافحة الفيروس، وتقديم الدعم والمساعدة بقدر الإمكان. سنمضي قدماً في تعزيز التعاون مع كافة الأطراف بقلب واحد انطلاقاً من هدف بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، سعياً وراء التغلب على فيروس كورونا العدو المشترك للبشرية في أقرب وقت ممكن.

وارفق الحزب الشيوعي الصيني مع الرسالة الي حزب التجمع ملفين الأولي نشرت من قبل اللجنة الوطنية الصينية للصحة ، وآخرين من الهيئة الصينية لإدارة الطب والأدوية الصينية من النسخة الإنجليزية لـ <بروتوكول التشخيص والعلاج للالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد (الإصدار التجريبي السابع)> ، والنسخة الإنجليزية لـ <بروتوكول الوقاية والسيطرة للالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد (الإصدار الرابع)

** إضغط هنا لقراءة أحدث تقريرين عن التشخيص والعلاج:

eng 防控方案 prevention and control protocol v4(1)

eng clinical protocols v7 (1)