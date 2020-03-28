كورونا والعملية التعليمية في مصر !

*بقلم د. خالد الشرقاوى:فى ظل الازمة العالمية التى تواجه العالم كله بسبب تفشى فيروس كوفيد 19 لابد ان تكون جميع المؤسسات والوزارات

على قدر الازمة..وبكل صراحة نشهد للحكومة المصرية الحالية وعلى راسها دولة رئيس الوزراء الخلوق د/مصطفى

مدبولى بسرعة وقوة الاجراءات المتخذة لمعالجة هذه الازمة ومحاولة رفع البلاء والمصاعب عن كاهل الشعب المصرى

وذلك بطبيعة الحال بتوجيهات من فخامة الرئيس /عبد الفتاح السيسى .. فقط اهم شئ فى هذه المرحلة مراعاة التصريحات

الاعلامية التى تصدر من الوزراء وكبار المسئولين وعدم تضاربها حتى لا يكون الشعب فريسة للاشاعات والبلبلة.

احد اهم الملفات هو ملف التربية والتعليم والدراسة فى الشهادات العامة خصوصا الثانوية العامة , السيد معالى وزير

التربية والتعليم د/طارق شوقى هو واحد من الكفاءات العلمية النادرة فى هذه البلد ولكن وبكل صراحة تصريحاته فى

ملف الثانوية العامة تحديدا تثير قلق اولوياء الامور فى كل ربوع مصر لانها متضاربة هو صرح ان فى فترة الحظر هذه

لابد من اغلاق السناتر خوفا على صحة اولادنا وهذا بكل تاكيد قرار سليم وبالقطع بدا المدرسين فى هذه المراكز التعليمية

فى التواصل مع طلبتهم اليكترونيا سواء بمقابل مادى او لا فخرج الوزير ليقول ان الوزارة ستغلق كل المنصات

الاليكترونية الخاصة ولن تعتمد الا مواقع الوزارة وانه حان الوقت للاصلاح الان؟ ..اى اصلاح يا معالى الوزير قبل

امتحان فاصل يحدد مستقبل اولادنا بشهرين فقط واين كان الاصلاح والمراكز شغالة طوال العام والطلبة اعتادوا

عليها وعلى اساتذتهم فعليا ثم عاد مرة اخرى ..وقال ان اختبار الشهادة الاعدادية اليكترونيا بالمنزل وان الثانوية

العامة فى موعدهم وفى لجان باجراءات وقائية , فلنفترض ان ولى امر رفض ارسال ابنه او ابنته للجنة خوفا عليه

من الفيروس ثم رفع قضية امام المحاكم ما هو موقف الوزارة ,معالى الوزير ..لابد ان تبحث وبالتاكيد تحت اشراف

الرئاسة عن حل غير تقليدى لهذه الازمة هؤلاء ابنائك ونحن فى ظروف غير طبيعية امامك العديد من الحلول التى قد

تخفف الازمة عن كاهل هؤلاء الابناء واولياء امورهم منها تاجيل الاختبار بالاتفاق مع وزارة التعليم العالى من اجل

موعد الالتحاق بالجامعات ومنها حذف بعض المواد الاساسية ومنها حذف اجزاء من المنهج الحلول كثيرة وممكن

ان تاخذ خليط من هذه الحلول , معالى الوزير قضية الثانوية العامة قضية امن قومى والطلبة فى هذه الظروف

القاسية تحتاج ان تشعر بانك اب يخاف عليهم حقيقة حفظ الله مصرنا الغالية.